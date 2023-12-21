اكتشف علماء الفلك كتالوجًا جديدًا للكواكب ذات الأشقاء الشبيهين بالمشتري

كشفت دراسة رائدة أجراها علماء الفيزياء الفلكية في جامعة نوتردام عن أول كتالوج للكواكب الصغيرة الشبيهة بالأرض والتي لها أشقاء شبيهة بالمشتري. استغرق مشروع Kepler Giant Planet Search، الذي نُشر في مجلة الفيزياء الفلكية، عشر سنوات مثيرة للإعجاب حتى يكتمل، مما يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

وأعربت الباحثة الرئيسية لورين فايس، الأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة نوتردام، عن سعادتها بهذه النتائج. وذكرت أن هذا الكتالوج يعد علامة فارقة، لأنه يوفر فرصة فريدة لاستكشاف تنوع أنظمة الكواكب في عالمنا. تشبه هذه الأنظمة نظامنا الشمسي ولكنها تمتلك خصائص مميزة، مما يمكن العلماء من إعادة كتابة النظريات الموجودة حول تكوين الكواكب.

تقليديا، ركز الباحثون على الكواكب الشبيهة بالأرض التي تدور حول النجوم بشكل مستقل. ومع ذلك، يركز هذا الكتالوج الجديد على الأنظمة التي تشترك فيها الكواكب الأرضية الأصغر في نفس النجم مع الكواكب الضخمة الشبيهة بالمشتري. ومن خلال تحليل هذا الترتيب الكوكبي المحدد، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أفضل لتكوين وتطور أنظمة الكواكب.

قام فريق البحث بجمع البيانات من تلسكوب كيبلر على مدى فترة طويلة وقام بإنشاء ملفات تعريف مفصلة لمختلف أنظمة الكواكب. وقاموا بتصنيف الكواكب على أساس كتلتها والمسافات المدارية، ممثلة بقيم ميل الكتلة الجيبية والمحاور شبه الرئيسية. ومن المثير للاهتمام أن الفريق لاحظ أن الأنظمة التي تحتوي على كواكب عملاقة تميل إلى إظهار كواكب أصغر وأقرب، في حين أن الأنظمة التي لا تحتوي على كواكب عملاقة تظهر أحجامًا ومدارات مماثلة للكواكب.

يفتح هذا الكتالوج المبتكر إمكانيات لا حصر لها للبحث المستقبلي. من خلال تحديد الكواكب الشبيهة بالأرض مع أشقاء مثل المشتري، يمكن للعلماء تحسين بحثهم عن عوالم صالحة للسكن وربما الكشف عن البيئات التي يمكن أن تدعم الحياة كما نعرفها. مع استمرار نمو فهمنا للأنظمة الكوكبية، فإن اكتشاف هذه الكواكب الخارجية الفريدة يجعلنا أقرب إلى كشف أسرار كوننا الواسع.