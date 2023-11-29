استكشاف سماء الليل: دليل للتصوير الفلكي في ديسمبر

يعد شهر ديسمبر شهرًا آسرًا لعشاق التصوير الفلكي في نصف الكرة الشمالي. مع اقتراب أطول ليلة في العام مع الانقلاب يوم 21 ديسمبر، هناك متسع من الوقت لممارسة هوايتك والانغماس في العجائب السماوية أعلاه. من سديم الجبار الساحر (M42) إلى الثريا المبهرة (M45) والعنقود المزدوج المذهل (NGC 869 وNGC 884)، توفر سماء الليل الشتوية عددًا كبيرًا من الجواهر المتلألئة.

بالإضافة إلى هذه المشاهد الأثيرية، يقدم شهر ديسمبر 2023 بعض الفرص الاستثنائية للتصوير الفلكي. استعد للعرض الأكثر إثارة لهذا العام لـ "الشهاب" وترقب ظهور "القمر البارد" الكامل في يوم الملاكمة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو أفضل وقت لتصوير السماء ليلاً في شهر ديسمبر؟

ج: الوقت الأمثل لالتقاط سماء الليل في شهر ديسمبر هو أثناء نافذة السماء المظلمة، والتي تفتح في الخامس من ديسمبر وتستمر لمدة 5 ليالٍ تقريبًا. توفر هذه الفترة فرصة رئيسية للتصوير الفلكي قبل ظهور الهلال بعد غروب الشمس.

س: هل هناك أي أحداث سماوية جديرة بالملاحظة لتصويرها في شهر ديسمبر؟

ج: بالتأكيد! في التاسع من ديسمبر، سيحدث اقتران مذهل بين القمر والزهرة، حيث سيظهر هلالًا دقيقًا مقترنًا بكوكب الزهرة اللامع. بالإضافة إلى ذلك، في 9 ديسمبر، قد يشهد بعض المراقبين المحظوظين في آسيا الوسطى وجنوب أوروبا وفلوريدا والمكسيك الاحتجاب النادر لنجم منكب الجوزاء بواسطة الكويكب 11 ليونا.

س: ما هي الأمطار النيزكية التي يجب أن أترقبها في شهر ديسمبر؟

ج: من المتوقع أن يكون زخة شهب الجوزاء، التي تبلغ ذروتها في 13 ديسمبر/كانون الأول، هي أبرز زخة شهب لهذا العام. مع إمكانية إطلاق ما يصل إلى 150 "شهابًا" في الساعة، ينبعث هذا الدش من الحطام الذي خلفه الكويكب، مما يوفر مشهدًا فريدًا من نوعه.

س: كيف يمكنني التقاط "القمر البارد" الصاعد يوم 26 ديسمبر؟

ج: لالتقاط "القمر البارد" كاملاً في أقصى تأثيره، ضع نفسك في السماء الجنوبية الشرقية أثناء الغسق في يوم الملاكمة. قم بإعداد معدات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك، بما في ذلك عدسة مقاس 70-300 مم، وحامل ثلاثي الأرجل، وأداة تحرير الغالق عن بُعد. قم بتجربة تعريضات مختلفة لالتقاط لحظة صعود القمر كجرم برتقالي صامت.

س: هل هناك أي نصائح لالتقاط مسار نجمي مذهل لأوريون؟

ج: يوفر شروق كوكب الجبار، بنجومه الحزامية المميزة ومنكب الجوزاء الأحمر الزاهي، فرصة فريدة للتصوير الفوتوغرافي لمسارات النجوم. استخدم برنامج القبة السماوية عبر الإنترنت لتحديد الوقت الدقيق لصعود أوريون في موقعك. قم بإعداد الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل، واضبط التركيز حتى تظهر النجوم حادة، والتقط سلسلة من اللقطات أثناء صعود النجوم. قم بدمج هذه الصور باستخدام برنامج مثل StarStaX لإنشاء مسار نجمي آسر وغير تقليدي.

بينما نبدأ رحلة عبر سماء الليل في شهر ديسمبر، اسمح لخيالك بالتحليق والتقاط جمال الكون. اغتنم هذه الفرصة لاستكشاف العجائب المذكورة أعلاه وتوثيق العجائب السماوية التي تزين عالمنا.

مصادر:

– خريطة النجوم على شبكة الإنترنت ستيلاريوم: stellarium-web.org