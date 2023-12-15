اكتشاف نجوم الهيليوم المجردة في المجرات القزمة القريبة

حقق علماء من جامعة تورنتو ومؤسسات أخرى اكتشافًا رائدًا من خلال تحديد نجوم الهيليوم المرشحة في سحابتي ماجلان الكبيرة والصغيرة، وهما مجرتان قزمتان قريبتان. استخدم الباحثون قياس الضوء فوق البنفسجي لاختيار 25 نجمًا مرشحًا وراقبوها باستخدام التحليل الطيفي البصري. تسد هذه الدراسة فجوة كبيرة في معرفتنا حول نجوم الهيليوم المجردة، خاصة في نطاق الكتلة المتوسطة.

في السابق، تنبأت النماذج النظرية بوجود تجمعات من نجوم الهيليوم الساخنة ناتجة عن إزالة طبقاتها الخارجية الغنية بالهيدروجين بسبب التفاعلات مع رفاقها الثنائيين. ومع ذلك، حتى الآن، تم تحديد نظام واحد فقط من هذا القبيل. تظهر نجوم الهيليوم المجردة المكتشفة حديثًا، والتي تتراوح درجات حرارتها من 60,000 إلى 100,000 كلفن، جاذبية سطحية عالية وأسطح هيدروجينية مستنفدة. بالإضافة إلى ذلك، أظهر 16 نجمًا حركة ثنائية.

وقالت الدكتورة ماريا دروت، عالمة الفلك المشاركة في الدراسة: "يظهر هذا الاكتشاف أن هذه النجوم موجودة بالفعل". "من الآن فصاعدا، سنكون قادرين على القيام بفيزياء أكثر تفصيلا مع هذه النجوم."

نجوم الهيليوم المجردة هذه ليست فقط ذات أهمية بسبب ندرتها، ولكن أيضًا لأن لها آثارًا على العديد من الظواهر الفيزيائية الفلكية، بما في ذلك المستعرات الأعظم، وموجات الجاذبية، والضوء المنبعث من المجرات البعيدة. علاوة على ذلك، يُعتقد أنها تلعب دورًا حاسمًا في تكوين اندماجات النجوم النيوترونية. يعتقد الباحثون أن بعض النجوم المجردة في عينتهم قد يكون لها نجم نيوتروني أو ثقب أسود مرافق، وهي على أعتاب أن تصبح نجمًا نيوترونيًا مزدوجًا أو نجمًا نيوترونيًا بالإضافة إلى أنظمة ثقب أسود.

إن التعرف على نجوم الهيليوم المجردة يمهد الطريق لمزيد من التحقيقات في خصائصها وسلوكياتها. باستخدام هذه المعرفة الجديدة، يمكن للعلماء تحسين فهمهم لظواهر مثل الرياح النجمية وإجراء تنبؤات أكثر دقة حول عدد عمليات اندماج النجوم النيوترونية التي يجب أن نتوقع مراقبتها.

بيثاني لودفيج، دكتوراه. وعلق أحد الطلاب في جامعة تورنتو على أهمية هذه النتائج قائلاً: "إن عملنا يسلط الضوء على هذه العلاقات الرائعة، ويكشف عن كون أكثر ترابطاً ونشاطاً بكثير مما كنا نتخيله سابقاً". ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة العلوم.

السيد دروت وآخرون. 2023. مجموعة مرصودة من نجوم الهيليوم متوسطة الكتلة والتي تم تجريدها إلى ثنائيات. العلوم 382 (6676): 1287-1291؛ دوى: 10.1126/science.ade4970