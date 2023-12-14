اكتشاف النجوم الضخمة المجردة من الهيدروجين في الأنظمة الثنائية

كشفت دراسة رائدة أجراها علماء الفلك في جامعة تورنتو عن مجموعة من النجوم الضخمة التي تم تجريدها من غلافها الهيدروجيني بواسطة رفاقها الثنائيين. توفر النتائج، التي نُشرت في مجلة Science، رؤى مهمة حول أصول المستعرات الأعظمية الفقيرة بالهيدروجين واندماجات النجوم النيوترونية.

لسنوات عديدة، افترض العلماء أن جزءًا كبيرًا من النجوم الضخمة في الأنظمة الثنائية تفقد غلافها الهيدروجيني. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم تحديد سوى مرشح محتمل واحد فقط، مما ترك فجوة كبيرة في فهمنا. تعبر ماريا دروت، المؤلفة الرئيسية المشاركة، عن حجم هذا الاكتشاف، مؤكدة على آثاره على فهمنا للمستعرات الأعظم، وموجات الجاذبية، والمجرات البعيدة.

إن اكتشاف هذه النجوم الخالية من الهيدروجين لا يؤكد وجودها فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للبحث التفصيلي. قياسات الخصائص الرئيسية، مثل المواد المفقودة في الرياح النجمية، ستمكن من التنبؤات الأكثر دقة لظواهر مثل اندماج النجوم النيوترونية. يُعتقد أن هذه النجوم مسؤولة عن جزء كبير من المستعرات الأعظم الفقيرة بالهيدروجين، فضلاً عن كونها حاسمة في تكوين اندماجات النجوم النيوترونية التي تنبعث منها موجات الجاذبية.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن بعض النجوم في العينة قد يكون لها نجم نيوتروني أو ثقب أسود مرافق، مما يمهد الطريق لإنشاء نجم نيوتروني مزدوج أو نجم نيوتروني بالإضافة إلى أنظمة ثقب أسود يمكن أن تندمج في النهاية.

بيثاني لودفيج، دكتوراه. أحد الطلاب المشاركين في الدراسة، يسلط الضوء على الطبيعة المترابطة للنجوم، ومقارنتها بالكائنات الاجتماعية. وتوضح أن النجوم، وخاصة الضخمة منها، نادرًا ما تكون منفردة وغالبًا ما توجد في أنظمة ثنائية ديناميكية. التفاعلات بين هذه النجوم طوال حياتهم يمكن أن تشكل تطورهم.

تكمن صعوبة اكتشاف النجوم المجردة في حقيقة أن الكثير من الضوء الذي تنبعث منه يقع خارج الطيف المرئي ويمكن أن يحجبه الغبار أو تطغى عليه النجوم المرافقة له. وللتغلب على هذا التحدي، أجرى الباحثون مسحًا للأشعة فوق البنفسجية باستخدام بيانات من تلسكوب Swift Ultra-Violet/Optical Telescope. ومن خلال التركيز على الجزء فوق البنفسجي من الطيف، حيث تبعث النجوم الساخنة معظم ضوءها، تمكن الفريق من جمع بيانات السطوع لملايين النجوم في سحابتي ماجلان الكبيرة والصغيرة.

لا يؤكد هذا الاكتشاف الرائد وجود نجوم ضخمة مجردة من الهيدروجين فحسب، بل يؤكد أيضًا على الترابط المعقد بين النجوم في الكون. إنه يمهد الطريق لمزيد من البحث حول أدوارهم في مختلف الظواهر الفيزيائية الفلكية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع فهمنا للكون.