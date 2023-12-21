قرص المجرة القديم يكشف عن تموجات زلزالية ورؤى حول تكوين النجوم

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا حول مجرة ​​قديمة، وسلطوا الضوء على تكوينها ويقدمون نظرة ثاقبة حول أصول مجرتنا درب التبانة. BRI 1335-0417، أقدم مجرة ​​حلزونية معروفة في الكون عمرها أكثر من 12 مليار سنة، قدمت معلومات مهمة حول كيفية تحرك الغاز داخل المجرات وتكوين النجوم في المجرات.

وباستخدام تلسكوب ALMA المتقدم، قام الباحثون بفحص BRI 1335-0417 بتفاصيل غير مسبوقة. وكانوا مهتمين بشكل خاص بدراسة حركة الغاز داخل المجرة، حيث يلعب الغاز دورًا حيويًا في تكوين النجوم. لم يلتقط الفريق حركة الغاز حول المجرة فحسب، بل لاحظ أيضًا تشكيل موجة زلزالية، وهي الأولى من نوعها لهذا النوع من المجرات المبكرة. تكشف النتائج، التي نشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، عن النمو الديناميكي لمجرة شابة.

يُظهر قرص المجرة، المكون من نجوم دوارة وغاز وغبار، حركة مشابهة للتموجات المنتشرة على بركة بعد رمي حجر. ويعتقد أن هذه الحركة المتذبذبة مدفوعة بمصدر خارجي، مثل تدفق الغاز الجديد إلى المجرة أو التفاعلات مع المجرات المجاورة الأصغر. كلا السيناريوهين سيوفران للمجرة وقودًا جديدًا لتكوين النجوم. وحدد الباحثون أيضًا بنية تشبه القضيب داخل القرص، يمكنها تعطيل الغاز ونقله نحو مركز المجرة. هذا هو المثال الأكثر شهرة لمثل هذا الهيكل.

يقع BRI 1335-0417 بعيدًا جدًا بحيث يستغرق ضوءه وقتًا طويلاً للوصول إلى الأرض. ونتيجة لذلك، فإن الصور التي التقطتها التلسكوبات تقدم لمحة عن الأيام الأولى للمجرة، عندما كان الكون أصغر سنا بكثير. على الرغم من امتلاكه كتلة مماثلة لمجرتنا درب التبانة، إلا أن BRI 1335-0417 يشكل النجوم بمعدل أسرع بمئات المرات. يعد فهم كيفية توفير الغاز بهذه الوتيرة السريعة جانبًا مهمًا لدراسة المجرات المبكرة.

وفي حين أن المراقبة المباشرة لتطور المجرة أمر مستحيل، فإن المحاكاة الحاسوبية ستساعد العلماء على إعادة بناء قصتها. ومن خلال الجمع بين الملاحظات والمحاكاة، يأمل الباحثون في كشف الألغاز المحيطة بتكوين الهياكل الحلزونية في الكون المبكر. يفتح هذا الاكتشاف الجديد الأبواب لمزيد من الاستكشاف ويعمق فهمنا للعمليات الديناميكية التي تشكل المجرات.