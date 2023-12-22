لمحة عن الكون القديم: كشف أسرار المجرة البعيدة

تقدم دراسة رائدة نشرت في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية لمحة رائعة عن الأعماق النائية لكوننا من خلال فحص أقدم وأبعد مجرة ​​حلزونية معروفة حتى الآن. يقدم BRI 1335-0417، الذي يبلغ عمره أكثر من 12 مليار سنة، رؤى مهمة حول تكوين المجرات وأصول مجرتنا درب التبانة.

ومع ظهور تلسكوب متطور يسمى ALMA، تمكن العلماء من مراقبة هذه المجرة القديمة بتفاصيل غير مسبوقة. وكان التركيز الرئيسي للدراسة هو فهم حركة الغاز داخل المجرة وحولها، حيث يعد الغاز عنصرًا حيويًا في تكوين النجوم. لم يلتقط هذا البحث حركة الغاز فحسب، بل كشف أيضًا عن تكوين موجة زلزالية داخل المجرة، وهو اكتشاف رائع في مثل هذا الجسم المبكر.

لوحظ أن قرص المجرة، وهو عبارة عن كتلة مسطحة من النجوم الدوارة والغاز والغبار، يُظهر حركة متأرجحة عمودية تشبه التموجات المنتشرة على بركة بعد إلقاء حجر فيها. وفقًا للمؤلف الرئيسي الدكتور تاكافومي تسوكوي، فإن هذه الحركة ناتجة عن بواسطة مصدر خارجي، ربما غاز متدفق حديثًا أو تفاعلات مع مجرات أصغر، وكلاهما يوفر الوقود اللازم لتكوين النجوم.

وكان الاكتشاف الآخر المثير للاهتمام هو تحديد بنية تشبه الشريط داخل قرص المجرة. هذه الهياكل، المعروفة باسم القضبان المجرية، لديها القدرة على تعطيل الغاز ونقله نحو مركز المجرة. ومن اللافت للنظر أن الشريط المكتشف داخل BRI 1335-0417 هو أبعد هيكل من هذا النوع تم توثيقه على الإطلاق.

إن فهم المعدل السريع لتكوين النجوم في المجرات المبكرة لا يزال لغزا. تشرح البروفيسور المشارك إميلي ويسنيوسكي، المؤلف المشارك، أنه في حين يشكل BRI 1335-0417 النجوم بمعدل أسرع ببضع مئات المرات من درب التبانة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيفية توفير الغاز للحفاظ على مثل هذا التكوين القوي للنجوم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تشكل الهياكل الحلزونية في الكون المبكر لغزًا غامضًا. توفر نتائج هذه الدراسة معلومات مهمة لكشف هذه الألغاز والمساعدة في تطوير عمليات المحاكاة الحاسوبية التي تجمع تطور هذه المجرة القديمة.

تسمح لنا الأفكار العميقة المكتسبة من هذه الدراسة بالنظر في تاريخ كوننا، مما يوفر لمحة سريعة عن مجرة ​​بعيدة عندما كان كوننا مجرد جزء صغير من عمره الحالي. وبينما نواصل دفع حدود المراقبة والمحاكاة، فإننا نقترب أكثر من فهم الأصول الرائعة وتطور المجرات، بما في ذلك مجرتنا.