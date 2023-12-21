اكتشف العلماء نمطًا رائعًا في تكرار انفجار الراديو السريع

توصل علماء الفلك إلى اكتشاف مثير للاهتمام أثناء دراسة انفجار راديوي سريع متكرر (FRB) يُعرف باسم FRB 20220912A. باستخدام مصفوفة تلسكوب ألين في معهد SETI، سجل الباحثون 35 دفقة من مصدر FRB على مدى شهرين. في حين أظهرت الملاحظات السابقة أن الدفقات الراديوية السريعة تنجرف عمومًا من الترددات الأعلى إلى الترددات المنخفضة بمرور الوقت، فقد أظهر هذا الحدث انخفاضًا لم يسبق له مثيل في التردد المركزي للانفجارات، مما أدى إلى إنتاج نمط ساحر يذكرنا بصافرة الانزلاق الكوني.

الدفقات الراديوية السريعة هي عبارة عن رشقات نارية قصيرة وقوية من الطاقة تنشأ من مناطق بعيدة خارج مجرتنا درب التبانة. تبعث هذه الانفجارات الغامضة، التي تدوم ميلي ثانية فقط، كمية مذهلة من الطاقة، تعادل ما تنبعث منه شمسنا خلال 10,000 عام. ومع ذلك، فإن السبب الدقيق لهذه الانفجارات لا يزال لغزا للعلماء.

إن اكتشاف الانخفاض في التردد المركزي لتدفقات FRB يضيف إلى الكم المتزايد من المعرفة المحيطة بهذه الأحداث الغامضة. فهو يوفر تأكيدًا لخصائص FRB المعروفة مع تقديم رؤى جديدة أيضًا. يعتقد الباحثون أن الدفقات الراديوية السريعة قد تكون مرتبطة بأجرام سماوية متطرفة، مثل النجوم المغناطيسية، أو ثنائيات النجوم النيوترونية، أو الأقزام البيضاء المندمجة. ومع ذلك، لا يوجد نموذج موجود يمكنه تفسير جميع الخصائص المرصودة للتدفقات الراديوية السريعة بشكل كامل.

على الرغم من الأبحاث والملاحظات المكثفة، فإن طبيعة الدفقات الراديوية السريعة لا تزال تحير علماء الفلك. وحتى بعد تحليل التوقيت بين الدفقات، لم يحدد العلماء أي نمط واضح، مما يسلط الضوء على الطبيعة غير المتوقعة لهذه الانبعاثات المكثفة للموجات الراديوية.

تمثل هذه الدراسة الأخيرة تقدمًا كبيرًا في فهم الدفقات الراديوية السريعة وتقرب العلماء من كشف أسرارها. ومن خلال استخدام التلسكوبات المبتكرة مثل مصفوفة تلسكوب ألين، يكتسب علماء الفلك وجهات نظر جديدة حول هذه الظواهر الكونية. سيتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق، والتي توفر رؤى قيمة حول طبيعة التدفقات الراديوية السريعة، في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.