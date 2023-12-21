تكشف دراسة جديدة عن زيادة هائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحيط المتجمد الشمالي بسبب جريان مياه الأنهار

سلطت دراسة نشرت مؤخرا الضوء على الزيادة الكبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحيط المتجمد الشمالي نتيجة ذوبان التربة الصقيعية والجريان السطحي الغني بالكربون من نهر ماكنزي في كندا. تسلط النتائج الضوء على دور تصريف الأنهار في إطلاق الغازات المكثفة في جنوب شرق بحر بوفورت، مما يؤدي إلى إطلاق صافي ثاني أكسيد الكربون قدره 2 مليون طن متري سنويًا.

استخدمت الدراسة، التي أجراها فريق من العلماء من فرنسا والولايات المتحدة وكندا، نموذجًا بيوجيوكيميائيًا عالميًا للمحيطات يسمى ECCO-Darwin لمحاكاة تصريف المياه العذبة والعناصر والمركبات المرتبطة بها على مدار ما يقرب من 20 عامًا. وأظهرت النتائج أن إطلاق الغازات المكثف أدى إلى اختلال توازن الكربون، مما أدى إلى إطلاق صافي ثاني أكسيد الكربون يضاهي الانبعاثات السنوية الصادرة عن 2 ألف سيارة تعمل بالبنزين.

ويتباين إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي موسميًا، حيث تُظهر الأشهر الأكثر دفئًا تأثيرًا أكثر وضوحًا. ويمكن أن يعزى هذا النمط إلى ارتفاع معدل تصريف الأنهار وانخفاض الغطاء الجليدي البحري، مما سمح بتقليل احتجاز الغاز.

توفر نتائج الدراسة رؤى أساسية حول دور الأطراف الساحلية والأنهار في دورة الكربون في القطب الشمالي. يتألف ما يقرب من نصف المحيط المتجمد الشمالي من مياه ساحلية، مما يجعل من الضروري فهم مساهمة هذه المناطق في توازن الكربون الإجمالي.

مع استمرار ارتفاع درجة حرارة منطقة القطب الشمالي بمعدل ينذر بالخطر، تعمل التغيرات البيئية على تحويل مياهها وأنظمتها البيئية. يؤدي زيادة تدفق الأنهار بسبب ذوبان الجليد وذوبان الجليد إلى تدفق المزيد من المواد العضوية إلى المحيط، مما يؤدي إلى تضخم غاز ثاني أكسيد الكربون. وعلى العكس من ذلك، فإن تقلص الجليد البحري يخلق فرصًا للعوالق النباتية المجهرية لتزدهر بالقرب من سطح المحيط، وتلتقط ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال عملية التمثيل الضوئي.

يساعد نموذج ECCO-Darwin المستخدم في الدراسة الباحثين على دراسة هذه الأزهار والتحقيق في العلاقة المعقدة بين الجليد والحياة في القطب الشمالي.

إن فهم تأثير جريان مياه الأنهار على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المحيط المتجمد الشمالي أمر بالغ الأهمية في فهم القصة الأكبر للتغير البيئي الذي يتكشف في المنطقة. تلعب مياه محيطاتنا دورًا حاسمًا في الوقاية من تغير المناخ، حيث تقوم بحبس ما يقرب من نصف الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث والرصد للحصول على رؤية شاملة لكيفية تغيير دورة الكربون في القطب الشمالي وتحديد الاستراتيجيات المحتملة للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتصاعدة في هذا النظام البيئي الهش.