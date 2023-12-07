مذنب هالي سيصل إلى أبعد نقطة له عن الشمس

ملخص: مذنب هالي، المعروف أيضًا باسم 1P هالي، من المقرر أن يصل إلى أبعد نقطة له عن الشمس ويبدأ رحلته الطويلة مرة أخرى إلى النظام الشمسي الداخلي. تمثل نهاية هذا الأسبوع حدثًا مهمًا للمذنب الشهير، الذي يدور حول الشمس كل 75 إلى 79 عامًا ولا يمكن رؤيته إلا عندما يقترب من الشمس.

مذنب هالي، الذي يصل حاليًا إلى أوجه، سوف يغامر بعيدًا عن مدار نبتون، ليصل إلى مسافة تعادل حوالي 35 ضعف المسافة بين الأرض والشمس. ومع انطلاقه في رحلته الطويلة، سيختفي مرة أخرى من سماء الأرض ليلاً، تاركًا علماء الفلك ومراقبي النجوم ينتظرون عودته بفارغ الصبر.

لسوء الحظ، لن تتاح الفرصة لمعظمنا لمشاهدة مذنب هالي في حياتنا. وستكون الفرصة التالية لمشاهدة المذنب بكل مجده في أواخر يوليو 2061، حيث من المتوقع أن يقترب كثيرًا من الأرض وربما يبدو أكثر سطوعًا مما كان عليه في عام 1986.

سُمي مذنب هالي على اسم عالم الفلك الإنجليزي إدموند هالي، الذي قام بحساب مداره وتنبأ بعودته في القرن الثامن عشر، وقد ظهر مذنب هالي عدة مرات عبر التاريخ. وقد حدثت إحدى أشهر مشاهداتها في وقت قريب من ميلاد المسيح، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها ربما كانت "نجمة بيت لحم" المشار إليها في الكتاب المقدس. ويشير الخبراء إلى أن المذنبات مثل مذنب هالي، بمظهرها الشبيه بالنجوم وحركتها عبر السماء، من المحتمل أن تكون قد قادت المجوس إلى مسقط رأس يسوع.

في الختام، على الرغم من أن مذنب هالي موجود الآن في أبعد نقطة له عن الشمس ويبدأ رحلته إلى الوراء، إلا أنه سوف تمر عقود عديدة قبل أن تتاح لنا الفرصة لمشاهدة جماله السماوي مرة أخرى. وحتى ذلك الحين، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن أسرار وعجائب نظامنا الشمسي الشاسع.