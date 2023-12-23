إنسان نياندرتال: نوع مختلف أم أقرباؤنا القدماء؟

لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما إذا كان ينبغي تصنيف إنسان نياندرتال على أنه نوع خاص به أو مجموعة فرعية من الإنسان العاقل الذي انقرض. إن مسألة ما إذا كان إنسان النياندرتال والإنسان الحديث يمكن اعتبارهما نفس النوع معقدة بسبب فهمنا لما يحدد النوع. يصف مفهوم الأنواع البيولوجية الأنواع بأنها أفراد يمكن أن يتزاوجوا في الطبيعة وينتجوا ذرية قابلة للحياة. لكن هذا التعريف يتحدىه الهجينة الغريبة، مثل البغال، وهي ذرية عقيمة من الخيول والحمير.

استندت التقييمات المبكرة لتصنيف إنسان نياندرتال إلى الاختلافات التشريحية بين إنسان نياندرتال والإنسان العاقل. كان لإنسان النياندرتال سمات جمجمة مميزة وجسم أكثر امتلاءً. وفي عام 1864، تم تصنيفهم على أنهم نوع خاص بهم، وهو Homo neanderthalensis. ومع ذلك، مع اكتشاف المزيد من الأقارب البشريين الأوائل، أصبحت العلاقات بين الأنواع المختلفة معقدة.

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أُعيد تصنيف إنسان نياندرتال كنوع منفصل بناءً على تحليلات جديدة. ومع ذلك، في عام 1970، كشف اكتشاف جينوم النياندرتال عن تزاوج البشر البدائيون والإنسان الحديث. أكدت الأبحاث اللاحقة حالات متعددة من التهجين بين إنسان نياندرتال والإنسان الحديث ومجموعة أخرى من أشباه البشر الأوائل المعروفة باسم دينيسوفان.

يثير هذا الإدراك التساؤل حول ما إذا كان إنسان النياندرتال، والإنسان الحديث، والدينيسوفان، يمثلون نسخًا مختلفة من نفس النوع. يظهر البشر المعاصرون اختلافات ملحوظة في المظهر الجسدي، ولكننا متشابهون وراثيًا بشكل ملحوظ. يبلغ التباين الوراثي بين الأفراد حوالي 0.1٪ فقط. وبالمقارنة، كان جينوم النياندرتال مطابقًا بنسبة 99.7% لجينوم الإنسان الحالي.

يرى بعض العلماء أن الأدلة الجينية لا تحسم الجدل بشكل نهائي، ويدعوون إلى اتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات يتجاوز علم الوراثة. تتطلب دراسة إنسان نياندرتال جهدًا تعاونيًا لفهم مكانته في تاريخنا التطوري.

في الختام، يواصل إنسان النياندرتال أسر العلماء وتقديم رؤى حول ماضينا القديم. في حين أن الجدل حول التصنيف قد يستمر طويلاً، فإن تاريخنا الجيني المشترك مع إنسان النياندرتال يشير إلى وجود علاقة أوثق مما كان يُعتقد سابقًا.