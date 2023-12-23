تكشف الدراسة أن ذوبان التربة الصقيعية وجريان النهر يؤديان إلى زيادة إطلاق الكربون في المحيط المتجمد الشمالي

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Geophysical Research Letters الضوء على التأثير الكبير لذوبان التربة الصقيعية والجريان السطحي الغني بالكربون من نهر ماكنزي في كندا على توازن الكربون في المحيط المتجمد الشمالي. في حين أنه من المعروف أن المحيط المتجمد الشمالي هو مخزن مهم للكربون، حيث يمتص ما يصل إلى 198 مليون طن من الكربون سنويا، تشير هذه الدراسة إلى أن بعض العوامل تتسبب في إطلاق أقصى شمال المحيط كمية من الكربون أكثر مما يمتصه.

استخدم فريق البحث النمذجة الحاسوبية، وتحديداً نموذج ECCO-Darwin، لتحليل تأثير تصريف النهر في بحر بوفورت. ومن خلال محاكاة تصريف المياه العذبة وعناصرها، اكتشف الفريق أن إطلاق الغازات المكثف الناجم عن تصريف النهر في بحر بوفورت قد أدى إلى قلب توازن الكربون، مما أدى إلى إطلاق صافي قدره 0.13 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون كل عام - أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 28,000 سيارة تعمل بالغاز.

إن إطلاق الكربون في الغلاف الجوي من المحيط المتجمد الشمالي مدفوع في المقام الأول بالتغيرات الموسمية وزيادة التصريف من نهر ماكنزي خلال الأشهر الأكثر دفئًا. خلال هذا الوقت، يكون هناك كمية أقل من الجليد البحري لاحتجاز الغاز، مما يسمح بإطلاق الغازات بشكل أكبر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه في حين أدت بعض التغييرات في ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي إلى زيادة إطلاق الكربون، فقد شجعت تغييرات أخرى على زيادة امتصاص الكربون. تساهم عوامل مثل تدفق الأنهار بشكل أسرع، وزيادة ذوبان الثلوج والجليد، وازدهار العوالق النباتية المجهرية بالقرب من سطح المحيط، في احتجاز الكربون وامتصاصه.

وعلى الرغم من أن الدراسة تركز على منطقة واحدة محددة، إلا أن نتائجها لها آثار أوسع على التغيرات البيئية التي تحدث في القطب الشمالي. يعد فهم مساهمة الأنهار والمناطق الساحلية في دورة الكربون في القطب الشمالي أمرًا بالغ الأهمية في تقييم التأثير العام لتغير المناخ في هذه المنطقة المعرضة للخطر.

يؤكد المؤلف الرئيسي كليمنت بيرتين على أهمية هذا البحث، قائلاً: "من خلال نموذجنا، نحاول استكشاف المساهمة الحقيقية للأطراف الساحلية والأنهار في دورة الكربون في القطب الشمالي". من خلال اكتساب نظرة ثاقبة لديناميات توازن الكربون في المحيط المتجمد الشمالي، يمكن للعلماء وصناع السياسات فهم ومعالجة التحديات المعقدة التي يفرضها تغير المناخ في هذا النظام البيئي الدقيق بشكل أفضل.