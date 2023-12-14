التربة الصقيعية في القطب الشمالي: قنبلة موقوتة محتملة لانبعاثات غاز الميثان

سلطت دراسة حديثة أجريت في أرخبيل سفالبارد النرويجي الضوء على الوجود المثير للقلق لغاز الميثان في أعماق التربة الصقيعية في القطب الشمالي. وكشف البحث، استنادا إلى بيانات من الآبار الاستكشافية التي حفرتها شركات الوقود الأحفوري، أن نصف الآبار تحتوي على تراكمات كبيرة من غاز الميثان. ويحذر العلماء من أنه إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إطلاق هذا الغاز الدفيئة القوي، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة المناخ بشكل كبير.

وعلى عكس آبار التنقيب عن المواد الهيدروكربونية التقليدية، والتي تبلغ نسبة نجاحها أقل من 50%، فإن الآبار التي حفرتها شركات الوقود الأحفوري في سفالبارد واجهت بشكل غير متوقع كميات كبيرة من غاز الميثان. يشير هذا إلى أنه ليس من الصعب العثور على غاز الميثان داخل الأرض المتجمدة للأرخبيل، ومن المحتمل أن يهاجر إلى السطح عندما تذوب التربة الصقيعية. ومن المرجح أن تمتد هذه الظاهرة إلى أجزاء أخرى من القطب الشمالي ذات أصول جيولوجية مماثلة.

ووجد الباحثون أن التربة الصقيعية في وديان سفالبارد تعمل بمثابة مادة مانعة للتسرب فعالة نسبيا، وتمنع غاز الميثان العميق من الهروب إلى الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن مناطق المرتفعات تمثل حواجز أضعف بسبب جليدها الرقيق والمرقع على التربة المتجمدة. تميل شركات الوقود الأحفوري التي تقوم بالتنقيب في هذه المناطق إلى العثور على كميات أقل من الغاز الهيدروكربوني، حيث من المحتمل أنها هاجرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من التربة الصقيعية أو إلى الغلاف الجوي.

على الرغم من أكثر من 50 عامًا من الحفر في المنطقة، إلا أن هذه هي الدراسة الأولى التي تحلل بشكل منهجي وجود غاز الميثان في قاعدة التربة الصقيعية في سفالبارد. ومع ذلك، فإن الحجم الدقيق لانبعاثات غاز الميثان من التربة الصقيعية في القطب الشمالي لا يزال غير معروف، حيث أن هناك العديد من الشكوك المحيطة بهذه القضية.

وفي حين تشير التقديرات إلى أن التسرب الحالي لغاز الميثان من تحت التربة الصقيعية منخفض نسبياً، فإن ذوبان التربة الصقيعية بسبب تغير المناخ المستمر يمكن أن يغير هذا الوضع بسرعة. ومع تراجع الأنهار الجليدية وذوبان الجليد الدائم، يمكن أن يزداد إطلاق غاز الميثان بشكل كبير.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات التي من خلالها تحبس التربة الصقيعية في القطب الشمالي الغازات. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة لمعالجة التهديد المحتمل لانبعاثات غاز الميثان من التربة الصقيعية في القطب الشمالي، حيث يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على مناخ الكوكب.