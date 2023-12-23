يؤكد العلماء انهيار الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي في الفترات الدافئة

في دراسة رائدة نشرت في مجلة Science، أكد العلماء أن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS) قد انهارت في مناسبتين منفصلتين في الماضي. حدث الانهيار الأول في منتصف العصر البليوسيني، منذ حوالي 3-3.5 مليون سنة، وهو ما كان معروفًا بالفعل للباحثين. ومع ذلك، كشفت الدراسة أيضًا أن WAIS انهار مرة أخرى خلال الفترة المعروفة باسم العصر الجليدي الأخير، والتي حدثت منذ 129,000 إلى 116,000 سنة مضت.

خلال العصر الجليدي الأخير، شهدت الأرض موجة دافئة أدت إلى زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. ويعد هذا اكتشافًا مهمًا، حيث أدى النشاط البشري حاليًا إلى رفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ أواخر القرن الثامن عشر، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حرق الوقود الأحفوري.

وقد أشارت الدراسات السابقة إلى انهيار نظام WAIS في الماضي، لكن الأدلة لم تكن قاطعة بسبب القيود المفروضة على تحليل البيانات الجينية والجيولوجية. ومع ذلك، تقدم هذه الدراسة الجديدة أدلة تجريبية تدعم فكرة أن نظام WAIS انهار خلال فترات كان فيها متوسط ​​درجات الحرارة العالمية مشابهًا لما هو عليه اليوم.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث مهمة، لأنها تشير إلى أن WAIS يقترب من نقطة التحول. وإذا استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية، فقد يكون انهيار نظام WAIS وشيكاً. ومثل هذا الحدث من شأنه أن يكون له عواقب كارثية، حيث يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر ويهدد المدن الساحلية والنظم البيئية في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد هذه النتائج الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. إن مستقبل WAIS واستقرار مناخ كوكبنا على المحك. ويأمل العلماء أن يكون هذا البحث بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومات وصانعي السياسات والأفراد لإعطاء الأولوية للعمل المناخي والعمل من أجل مستقبل مستدام.