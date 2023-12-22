اكتشاف جديد يكشف عن عواقب وخيمة لانهيار الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي

استخدمت دراسة رائدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Science التحليل الجيني للأخطبوطات التي تعيش في القارة القطبية الجنوبية لتسليط الضوء على تراجع الصفائح الجليدية في القارة في الماضي البعيد. ومن خلال دراسة أنماط التزاوج لهذه الكائنات البحرية، خلص العلماء إلى أنه كان هناك ممر خال من الجليد منذ حوالي 125,000 ألف سنة، خلال فترة كانت درجات الحرارة العالمية مماثلة لها اليوم.

تعتبر نتائج هذا البحث مثيرة للقلق، لأنها تشير إلى أن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS) أقرب بكثير إلى الانهيار مما كان يعتقد سابقا. إذا لم يكن من الممكن أن يقتصر الانحباس الحراري الناجم عن النشاط البشري على هدف اتفاق باريس المتمثل في 1.5 درجة مئوية، فمن المحتمل أن يساهم نظام WAIS في ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل بمقدار 3.3 إلى 5 أمتار. وسيكون لذلك عواقب وخيمة على المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية سالي لاو، عالمة الأحياء التطورية في جامعة جيمس كوك، أن فريقها استخدم الحمض النووي وعلم الأحياء كبديل لفهم التغيرات الماضية في القارة القطبية الجنوبية. تم اختيار أخطبوط Turquet لهذه الدراسة بسبب توزيعه على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة والمعرفة العلمية الموجودة حول عمره ونشوئه. ومن خلال تحليل الحمض النووي لـ 96 عينة من الأخطبوط تم جمعها على مدار 33 عامًا، اكتشف الباحثون أدلة على وجود ممرات بحرية قديمة تربط بين أجزاء مختلفة من القارة القطبية الجنوبية.

كشف التاريخ الوراثي أن WAIS انهار في نقطتين زمنيتين مختلفتين، منذ ما يقرب من 3 إلى 3.5 مليون سنة وخلال الفترة الجليدية الأخيرة منذ 129,000 إلى 116,000 سنة. وتكتسب الفترة الأخيرة أهمية خاصة، لأنها تتوافق مع آخر مرة كانت فيها درجات الحرارة العالمية أعلى بنحو 1.5 درجة من مستويات ما قبل الصناعة، وهو الهدف الذي حددته اتفاقية باريس. يشير هذا إلى أن نقطة التحول لانهيار WAIS في المستقبل قد تكون أقرب بكثير مما كان متوقعًا.

إن الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر بمقدار 3.3 متر سيكون له عواقب كارثية على المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم. تؤكد نتائج الدراسة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ. على الرغم من أنه لا تزال هناك أسئلة دون إجابة فيما يتعلق بالأسباب والجدول الزمني لانهيار الغطاء الجليدي الماضي، إلا أن الباحثين يؤكدون أن هذه الشكوك لا ينبغي أن تعيق الجهود المبذولة للتخفيف من تغير المناخ. إن الأدلة المستمدة من الحمض النووي للأخطبوط هي بمثابة تذكير صارخ بالحالة الهشة لكوكبنا والعواقب الوخيمة للتقاعس عن العمل.