يستخدم العلماء الحمض النووي للأخطبوط للكشف عن انهيار الطبقة الجليدية في القطب الجنوبي

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد حول انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS) من خلال دراسة الحمض النووي للأخطبوطات في المنطقة. يكشف التحليل الجديد، الذي نُشر في مجلة Science، أنه منذ حوالي 125,000 عام، تزاوجت مجموعات الأخطبوطات المعزولة جغرافيًا بحرية، مما يشير إلى وجود ممر خالٍ من الجليد خلال فترة الاحتباس الحراري المشابهة لدرجات الحرارة اليوم.

النتائج لها آثار كبيرة على فهمنا لضعف نظام WAIS. وإذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن النشاط البشري هدف 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس، فقد تكون الطبقة الجليدية معرضة لخطر الانهيار، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل بمقدار 3.3 إلى 5 أمتار. توضح المؤلفة الرئيسية سالي لاو، عالمة الأحياء التطورية، أن دراسة الحمض النووي لللافقاريات البحرية يمكن أن تكون بمثابة وكيل لفهم التغيرات الماضية في القارة القطبية الجنوبية.

وركز الباحثون على أخطبوط توركيت، الموجود في جميع أنحاء القارة. ومن خلال تحليل عينات الحمض النووي التي تم جمعها على مدى 33 عامًا وتخزينها في المتاحف، اكتشفوا أدلة على وجود ممرات بحرية تربط بين البحار المختلفة في غرب القارة القطبية الجنوبية. ووجدوا أيضًا خلطًا جينيًا يشير إلى انهيارين منفصلين لـ WAIS: أحدهما منذ حوالي 3 إلى 3.5 مليون سنة والآخر خلال الفترة الجليدية الأخيرة منذ حوالي 125,000 سنة.

يشير هذا الدليل الجديد إلى أن نقطة التحول للانهيار المستقبلي لـ WAIS أقرب مما كان يعتقد سابقًا. ومن شأن انهيار الغطاء الجليدي أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر، مما يؤدي إلى غمر المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأسئلة دون إجابة حول الانهيار، مثل دور ارتفاع درجات الحرارة مقابل المتغيرات الأخرى مثل تيارات المحيط المتغيرة والتفاعلات بين الجليد والأرض الصلبة.

وعلى الرغم من الشكوك، تؤكد هذه الدراسة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ. وخلص الباحثون إلى أن هذا الدليل الأخير من الحمض النووي للأخطبوط يضيف إلى الأدلة المتزايدة على ضعف الصفائح الجليدية في القطب الجنوبي. ومع التهديد بارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كبير، فمن الأهمية بمكان أن نتصدى لتغير المناخ وتأثيره على كوكبنا.