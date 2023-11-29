يسلط انهيار الجرف الجليدي في القطب الجنوبي الضوء على الحاجة الملحة للعمل المناخي

بينما يستعد العالم لمؤتمر المناخ المقبل COP28 في دبي، فإن الملاحظات الأخيرة من القارة القطبية الجنوبية هي بمثابة تذكير صارخ بالتأثير المدمر لأزمة المناخ. شهد العلماء انهيار الجرف الجليدي المتصل بنهر كادمان الجليدي في غرب شبه جزيرة القطب الجنوبي، مما ترك النهر الجليدي عرضة لمياه المحيط الدافئة. يشير هذا التراجع المتسارع الناتج إلى وجود اتجاه مؤلم في ديناميكيات الجليد القطبي.

وظهرت نتائج هذا البحث، التي نشرت في مجلة Nature Communications، نتيجة للعمل الدقيق الذي قام به فريق دولي يضم علماء من جامعة ليدز، وجامعة لانكستر، وENVEO، وجامعة ديلاوير، وهيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا. ومن خلال استخدام البيانات من مهمات الأقمار الصناعية المختلفة، بما في ذلك CryoSat التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وCopernicus Sentinel-1 الأوروبي، تمكن الباحثون من تتبع التغيرات المهمة في الجرف الجليدي والأنهار الجليدية مع مرور الوقت.

وكشف تحليلهم أنه في الفترة ما بين نوفمبر 2018 ومايو 2021، تراجع نهر كادمان الجليدي مسافة مذهلة تبلغ ثمانية كيلومترات بعد أن ظل مستقرًا لما يقرب من خمسين عامًا. يمكن أن يعزى هذا التغير السريع إلى درجات حرارة مياه المحيط الأعلى من المتوسط ​​حول غرب شبه جزيرة القطب الجنوبي خلال الفترة 2018-2019.

من المحتمل أن تشكل المياه الدافئة تهديدًا لجرف كادمان الجليدي منذ السبعينيات. ويشير بنيامين واليس، الباحث من جامعة ليدز الذي قاد الدراسة، إلى أن المياه الدافئة بدأت في تقويض الجرف الجليدي، مع ظهور تأثيرات كبيرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولم تتسلل درجات الحرارة المرتفعة إلى السطح فحسب، بل تسللت أيضًا إلى الطبقات العميقة من المحيط، ومن المحتمل أن تصل إلى النقطة التي كان فيها الجرف الجليدي مرتكزًا على قاع البحر. وقد التقطت عمليات رصد الأقمار الصناعية منذ ذلك الحين هذا الذوبان من القاعدة إلى القمة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الرف الجليدي؟

ج: الجرف الجليدي عبارة عن منصة عائمة سميكة من الجليد تتشكل حيث يتدفق نهر جليدي أو طبقة جليدية إلى الخط الساحلي وعلى سطح المحيط.

س: كيف تؤثر الرفوف الجليدية على الأنهار الجليدية؟

ج: توفر الأرفف الجليدية دعمًا حيويًا للأنهار الجليدية من خلال العمل كحاجز - دعامة - تطفو على سطح المحيط وتثبت أحيانًا في قاع المحيط. وهذا يبطئ تدفق الجليد الجليدي نحو البحر، مما يساعد على الحفاظ على استقرار الأنهار الجليدية.

س: ما هي الآثار المترتبة على انهيار الجرف الجليدي كادمان؟

ج: أدى انهيار جرف كادمان الجليدي إلى إزالة نظام دعم بالغ الأهمية، مما سمح للنهر الجليدي بتصريف الجليد في المحيط بمعدل مثير للقلق. يسلط هذا البحث الضوء على حساسية الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي للتغيرات في درجات حرارة المحيطات ويؤكد على احتمال فقدان الجليد بسرعة بسبب تغير المناخ.

سؤال: ما أهمية معالجة ارتفاع درجة حرارة المحيطات؟

ج: إن الوضع في القارة القطبية الجنوبية يشكل تذكيراً قوياً بالحاجة الملحة إلى معالجة ارتفاع حرارة المحيطات. لا يهدد ارتفاع درجة الحرارة المناطق القطبية فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر على مستويات سطح البحر والنظم البيئية العالمية.

(المصدر: اتصالات الطبيعة)