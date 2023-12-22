أدلة على الحيتان القديمة في أستراليا تتحدى النظريات السائدة حول التطور

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء الحفريات في معهد أبحاث متاحف فيكتوريا عن رؤى جديدة حول تطور حيتان البالين، مما أدى إلى قلب المعتقدات القديمة حول هذه المخلوقات المهيبة. وركز البحث على أحفورة حوت قديمة، اكتشفت أصلا في عام 1921 على طول نهر موراي في جنوب أستراليا. حتى الآن، كان يُعتقد أن عمر الحفرية يبلغ حوالي ثلاثة ملايين عام، لكن النتائج التي توصل إليها فريق البحث تشير إلى أن الحفرية في الواقع أقدم بكثير - حوالي 19 مليون عام.

ويقول الدكتور جيمس رول والدكتور إريك فيتزجيرالد، الباحثان الرئيسيان في المشروع، إن هذا الاكتشاف يتحدى النظريات الراسخة حول تطور الحيتان في أستراليا ونصف الكرة الجنوبي ككل. لقد تم فضح الاعتقاد السائد بأن حيتان البالين تطورت إلى حجمها الهائل منذ حوالي ثلاثة ملايين سنة بعد العصر الجليدي، وخاصة في نصف الكرة الشمالي. وبدلاً من ذلك، يقترح فريق البحث أن تطور هذه الحيتان العملاقة حدث في وقت مبكر جدًا في الجنوب، متأثرًا بعوامل مثل تجمد القارة القطبية الجنوبية، وتيارات المحيط المتغيرة، وزيادة العوالق.

يؤكد الدكتور رول على أهمية هذه الدراسة، مشيرًا إلى أنها "جزء من قصة أكبر بكثير" حول الصورة العالمية لتطور الحيتان. ومن خلال تضمين حفنة من الحفريات من نصف الكرة الجنوبي، تحدى الباحثون ودحضوا الافتراضات القائمة منذ فترة طويلة. هذا البحث الرائد لا يعيد تشكيل فهمنا لتطور الحيتان فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى قيمة حول تأثير التغيرات البيئية الماضية على الحيوانات البحرية الحالية.

هذه النتائج ليست سوى البداية، حيث أن معهد أبحاث متاحف فيكتوريا لديه خطط لمواصلة التحقيق في تطور الكائنات البحرية الأخرى، مثل الفقمات والسلاحف، في أستراليا. يصف الرئيس التنفيذي لمتاحف فيكتوريا، لينلي كروسويل، هذا الاكتشاف بأنه "رائد" ويؤكد التزام المعهد بالمساهمة بمعارف جديدة والريادة في مجال أبحاث تطور الحيتان.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية فهم السياق التطوري للحيوان للحصول على رؤى دقيقة عن حياته وسلوكه الحالي، خاصة في مواجهة التغيرات المناخية العالمية. ومع استمرار الأبحاث، يمكننا أن نتوقع المزيد من الاكتشافات التي من شأنها تعميق فهمنا للتاريخ التطوري الغني للحياة البحرية في أستراليا وخارجها.