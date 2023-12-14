الحمض النووي القديم يكشف المسار التطوري لفيروس الدجاج القاتل

استخدمت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة أكسفورد وLMU ميونيخ الحمض النووي القديم لتتبع تطور فيروس مرض ماريك (MDV)، وهو أحد مسببات الأمراض العالمية التي تسبب التهابات مميتة في الدجاج غير المحصن. يقدم البحث، الذي يحمل عنوان "بقايا الدجاج القديمة تكشف عن أصول الفوعة في فيروس مرض ماريك"، نظرة ثاقبة حول كيفية تطور الفيروسات لتصبح أكثر فتكًا، ويقدم إمكانية تطوير علاجات محسنة للعدوى الفيروسية.

من خلال تحليل تسلسلات فيروس MDV القديمة المستمدة من الدجاج الأثري الذي يمتد لألف عام، قارنها الفريق بالجينومات الفيروسية الحديثة. وسمحت لهم هذه المقارنة بتحديد التغيرات الجينية المسؤولة عن زيادة ضراوة الفيروس الحديث. علاوة على ذلك، نجحت الدراسة في إحياء العمليات البيولوجية القديمة باستخدام المقايسات الخلوية، مما يدل على أن السلالات القديمة من فيروس MDV كانت أخف بكثير مقارنة بنظيراتها الحديثة.

ولا تسلط هذه النتائج الضوء على التاريخ التطوري لفيروس MDV فحسب، بل توفر أيضًا الأمل في تطوير علاجات أكثر فعالية ضد هذا المرض المدمر الذي يصيب الدواجن. تستخدم الدراسة الحمض النووي المعزول من عظام الدجاج المستخرجة من 140 موقعًا أثريًا في أوروبا والشرق الأدنى. كشفت الجينومات القديمة أن فيروس MDV كان منتشرًا في الدجاج الأوروبي لمدة 1,000 عام على الأقل قبل وصفه الرسمي في عام 1907، مما يؤكد أهمية الحفاظ على البقايا الأثرية للحصول على نظرة ثاقبة حول تطور الفوعة.

مع زيادة استهلاك الدجاج في منتصف القرن العشرين، استمر فيروس MDV في التطور وأصبح أكثر عدوانية، على الرغم من تطوير لقاحات متعددة. يسلط المؤلف الأول للدراسة، الدكتور ستيفن فيدامان من جامعة أكسفورد، الضوء على النهج متعدد التخصصات المتمثل في الجمع بين تقنيات الحمض النووي القديمة وعلم الجينوم الحديث لتعزيز فهمنا لضراوة مسببات الأمراض وتحسين استراتيجيات إدارة الأمراض الفيروسية.

وتؤكد عالمة الآثار الرائدة في المشروع، البروفيسورة ناعومي سايكس من جامعة إكستر، على أهمية دراسة المواد البيولوجية المحفوظة في المجموعات الأثرية والمتحفية، حيث قد يكون لها تطبيقات تحويلية في المستقبل. إن التعاون بين علماء الحفريات القديمة، وعلماء الفيروسات، وعلماء الآثار، وعلماء الأحياء يسلط الضوء على قوة البحوث متعددة التخصصات في كشف التاريخ التطوري المعقد لمسببات الأمراض ذات الآثار الاقتصادية والزراعية.

يؤكد البروفيسور جريجر لارسون من جامعة أكسفورد، أحد كبار مؤلفي الدراسة، على ضغط الاختيار الذي ينشأ عند محاولة التخفيف من الأمراض، مما يؤدي إلى زيادة ضراوة الفيروس. إن تسلسل جينومات الفيروس القديم يسمح للباحثين بمراقبة هذه العملية وفهم الزيادة الكبيرة في ضراوة فيروس MDV خلال القرن الماضي.

لا تقدم نتائج الدراسة نظرة ثاقبة حول ظهور فيروس MDV كفيروس مميت للدجاج فحسب، بل تقدم أيضًا دروسًا قابلة للتطبيق في السيطرة على حالات العدوى الفيروسية المهمة طبيًا وبيطريًا. توفر أصول الفوعة التي كشفت عنها التسلسلات الجينية لفيروس MDV القديم فرصًا علمية مثيرة لاستكشاف الآليات الجزيئية وراء زيادة الفوعة التي تزامنت مع تكثيف تربية الدواجن في الستينيات.