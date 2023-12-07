جميع المجرات تبث موجات الراديو، وتلقي الضوء على الثقوب السوداء

لقد جعلتنا دراسة حديثة نشرت في منشورات الجمعية الفلكية الأسترالية أقرب إلى فهم الطبيعة الغامضة للثقوب السوداء من خلال الكشف عن أن جميع المجرات الضخمة تنبعث منها موجات الراديو. استخدم الباحثون ملاحظات التلسكوب الراديوي الحساسة من التلسكوب الراديوي ASKAP ومصفوفة Murchison Widefield Array في أستراليا لجمع بيانات عن 40 مجرة ​​ضخمة مختلفة. واكتشفوا إشارة راديو مميزة تنبعث من كل واحد منهم.

يتحدى هذا الاكتشاف الرائد الاعتقاد السابق بأن بعض المجرات فقط هي التي تصدر موجات الراديو. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن انبعاث الموجات الراديوية لا يعتمد على اكتساب الثقب الأسود كتلة نشطة. ومع ذلك، لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة.

على سبيل المثال، العلماء غير متأكدين مما إذا كانت الثقوب السوداء الموجودة في مراكز هذه المجرات تتغذى بشكل مستمر بمواد جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن المجرات التي تدور بشكل أقل تميل إلى أن تكون أقوى بواعث للموجات الراديوية، ولكن هناك استثناءات لهذا الاتجاه. تظهر بعض هذه الاستثناءات دليلاً على عمليات اندماج مع مجرات أخرى.

في حين أن هذا البحث يوفر رؤى مهمة حول طبيعة الثقوب السوداء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستكشاف لفهم الآليات الكامنة وراء انبعاث الموجات الراديوية وعلاقتها بدوران المجرة وسطوعها بشكل كامل. قد تتعمق الدراسات المستقبلية في هذه الأسئلة وتكشف أسرار هؤلاء العمالقة الكونيين.

إن فهم الثقوب السوداء والظواهر المرتبطة بها، مثل انبعاث موجات الراديو، أمر بالغ الأهمية لتعزيز معرفتنا بالكون. وبينما نواصل استكشاف وتحليل هذه الألغاز السماوية، فإننا نقترب أكثر من كشف أسرار هذه الكيانات الكونية غير العادية.