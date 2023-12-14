نماذج الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا جديدة في الاكتشافات العلمية

حقق باحثو الذكاء الاصطناعي (AI) إنجازًا رائدًا من خلال تحقيق أول اكتشاف علمي باستخدام نموذج لغوي كبير. يسلط هذا الإنجاز، الذي تم إجراؤه في Google DeepMind، الضوء على إمكانات نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لتوليد معلومات تتجاوز المعرفة البشرية.

يهدف فريق DeepMind إلى التحقق مما إذا كانت نماذج اللغات الكبيرة، مثل ChatGPT من OpenAI، وBard من Google، يمكن أن تذهب إلى ما هو أبعد من إعادة تجميع المعلومات الموجودة وتقديم رؤى جديدة. ولدهشتهم، وجدوا أن نموذج اللغة الكبير كان قادرًا على تحقيق اكتشاف علمي حقيقي.

نماذج اللغة الكبيرة عبارة عن شبكات عصبية قوية تتعلم أنماط اللغة، بما في ذلك كود الكمبيوتر، من كميات هائلة من النصوص والبيانات. في حين أن هذه النماذج نجحت في مهام مختلفة مثل كتابة المقالات والقصائد ومسارات السفر، إلا أنه لم يكن من المعروف أنها تولد معرفة جديدة وتكون عرضة للأخطاء.

استخدم مشروع DeepMind، المسمى "FunSearch"، نموذجًا لغويًا كبيرًا لإنشاء برامج كمبيوتر كحلول للمشاكل. تم بعد ذلك تقييم البرامج وتصنيفها على أساس الأداء، مع جمع أفضل البرامج وإعادتها إلى النموذج من أجل تحسينها. سمحت هذه العملية التكرارية للنظام بالتطور وتوليد معرفة جديدة.

تم تطبيق FunSearch على لغزين: مشكلة مجموعة الغطاء في الرياضيات البحتة ومشكلة تعبئة الصناديق. وأنتج النموذج اللغوي الكبير برامج وجدت حلولا جديدة لهذه الألغاز، متجاوزة أفضل النتائج التي حققها علماء الرياضيات من البشر.

تمتد آثار هذا الاختراق إلى ما هو أبعد من الرياضيات. قد يستفيد مبرمجو الكمبيوتر بشكل كبير من قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على المساعدة في اكتشاف الخوارزميات. وبدلاً من تولي زمام الأمور، ستدفع النماذج حدود ما هو ممكن، وتحول مجال علوم الكمبيوتر.

علاوة على ذلك، يعتقد الباحثون أن التعاون بين الذكاء الاصطناعي وعلماء الرياضيات البشريين يمكن أن يؤدي إلى تقدم أكثر أهمية في حل المشكلات. يمكن للبشر تفسير البرامج التي تم إنشاؤها بواسطة FunSearch، مما يثير أفكارًا ورؤى جديدة للمشاكل المستقبلية.

على الرغم من وجود قيود على أنواع المشكلات التي يمكن لـ FunSearch التعامل معها، مثل تلك التي تتطلب التحقق اليدوي مثل العديد من المشكلات في علم الأحياء، فإن هذا الإنجاز يمهد الطريق لمزيد من استكشاف التحديات العلمية.

في الختام، يمثل الاكتشاف المذهل الذي تم باستخدام نموذج لغوي كبير خطوة مهمة إلى الأمام في إمكانات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في البحث العلمي والمساعدة في حل المشكلات في مختلف المجالات. فهو يفتح إمكانيات جديدة للتعاون بين الإنسان والآلة واكتشاف الخوارزميات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع فهمنا للعالم.