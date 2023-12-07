تعمل طريقة الذكاء الاصطناعي على تحسين كفاءة أبحاث الدماغ من خلال الحد الأدنى من التعليقات التوضيحية اليدوية

طور علماء من EPFL وهارفارد طريقة رائدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتبع الخلايا العصبية في الحيوانات المتحركة. هذا التطور لديه القدرة على تعزيز أبحاث تصوير الدماغ بشكل كبير وتعميق فهمنا للسلوكيات العصبية. الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Methods، أشرف عليها سهند جمال راهي في كلية العلوم الأساسية بجامعة EPFL.

تستخدم الطريقة المبتكرة شبكة عصبية تلافيفية (CNN) تم تدريبها للتعرف على الأنماط في الصور وتحليلها. وباستخدام عملية تسمى "الالتواء"، تستطيع شبكة CNN فحص أجزاء صغيرة من الصورة ودمج تلك المعلومات لتحديد الأشياء أو الأنماط. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتتبع الخلايا العصبية في دماغ حيوان متحرك، يكمن التحدي في الحاجة إلى شرح يدوي للعديد من الصور، حيث يختلف مظهر الحيوان بمرور الوقت بسبب تشوهات الجسم.

ولمواجهة هذا التحدي، قام الباحثون بتطوير شبكة CNN محسنة تتميز بـ "التعزيز المستهدف". تقوم هذه التقنية تلقائيًا بإنشاء تعليقات توضيحية موثوقة للرجوع إليها من بين مجموعة محدودة من الصور التي تم تصنيفها يدويًا. تتعلم CNN بعد ذلك التشوهات الداخلية للدماغ وتستخدم هذه المعرفة لإنشاء تعليقات توضيحية للمواقف الجديدة، مما يقلل الحاجة إلى تعليقات توضيحية يدوية واسعة النطاق والتحقق المزدوج.

إن تعدد استخدامات هذه الطريقة يسمح لها بتحديد الخلايا العصبية في تمثيلات مختلفة، سواء كانت نقاطًا فردية أو مجلدات ثلاثية الأبعاد. اختبر الباحثون هذه الطريقة على الدودة المستديرة Caenorhabditis elegans، وهي كائن نموذجي معروف في علم الأعصاب يحتوي على 3 خلية عصبية. وباستخدام CNN المعززة، تمكن العلماء من قياس النشاط في بعض الخلايا العصبية الداخلية للدودة واكتشفوا سلوكيات معقدة، مثل التغيرات في أنماط الاستجابة عند التعرض لمحفزات مختلفة.

ولجعل الطريقة سهلة الوصول، قدم الفريق واجهة رسومية سهلة الاستخدام تدمج التعزيز المستهدف، وتبسيط العملية برمتها بدءًا من التعليقات التوضيحية اليدوية وحتى التدقيق اللغوي. من خلال تقليل الجهد اليدوي المطلوب لتجزئة الخلايا العصبية وتتبعها بشكل كبير، تتمتع طريقة الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه بالقدرة على مضاعفة إنتاجية التحليل ثلاث مرات مقارنة بالتعليق التوضيحي اليدوي الكامل.

وبشكل عام، فإن هذا التطور الرائد في تتبع الخلايا العصبية المعتمد على الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تسريع البحث في تصوير الدماغ وتعميق فهمنا للدوائر العصبية والسلوكيات.