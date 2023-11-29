أبحاث الذكاء الاصطناعي تقف إلى جانب البراكين في الجدل الدائر حول انقراض الديناصورات

كشفت نتائج جديدة توصل إليها باحثون من جامعة دارتموث أن انقراض الديناصورات ومعظم أشكال الحياة الأخرى على الأرض قبل 66 مليون سنة ربما كان سببه في المقام الأول النشاط البركاني. في حين أن الاعتقاد السائد هو أن تأثير الكويكب الكارثي، المعروف باسم حدث تشيككسولوب، كان مسؤولاً عن نهاية العصر الطباشيري، فإن هذا البحث الجديد يتحدى هذا الإجماع.

استخدم الذكاء الاصطناعي الذي طوره طالب الدراسات العليا أليكس كوكس وأستاذ دارتموث برينهين كيلر نماذج مناخية لاستكشاف الانقراض الجماعي في العصر الطباشيري والباليوجيني. من خلال تشغيل النماذج في الاتجاه المعاكس، يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تحديد السبب بناءً على الإحصائيات والحد الأدنى من المعلومات المسبقة فقط. وبعد تحليل 300,000 ألف سيناريو، خلص النموذج إلى أن ديكان ترابس، وهي منطقة بازلتية بركانية هائلة في الهند، لعبت دورًا حاسمًا في حدث الانقراض.

على مدى 300,000 ألف سنة، أطلقت مصائد ديكان كمية مذهلة من ثاني أكسيد الكربون والكبريت في الغلاف الجوي - 10.4 تريليون طن و9.3 تريليون طن، على التوالي. ويشير نموذج الذكاء الاصطناعي إلى أن هذا الإطلاق الضخم للغازات أدى إلى تعطيل المناخ، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في التنوع البيولوجي على مدى آلاف السنين.

وعلى الرغم من أن النموذج يعترف بأن اصطدام تشيككسولوب كان له تأثير فوري على الأنواع النباتية والحيوانية، مما تسبب في انخفاض الكربون العضوي في المحيطات، إلا أنه لم يكتشف زيادة كبيرة في ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي بعد الاصطدام.

في حين أن هذه النتائج توفر أدلة دامغة على دور النشاط البركاني في انقراض الديناصورات، فمن غير المرجح أن يتم حسم الجدل الدائر بين علماء الحفريات بشكل نهائي. تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات التي يتم تغذيتها، وبالنظر إلى المعلومات المحدودة المتاحة، هناك احتمال أن تكون هناك عوامل إضافية أثرت على الانقراض.

يفتح هذا البحث الرائد، المنشور في مجلة Science، آفاقًا جديدة للاستكشاف ويتحدى المعتقدات السائدة منذ فترة طويلة حول زوال الديناصورات.