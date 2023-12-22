فهم المواد الكمومية: طفرة في الأدوات الحسابية

قام العلماء في كلية بريتزكر للهندسة الجزيئية بجامعة شيكاغو، بالتعاون مع مختبر أرجون الوطني وجامعة مودينا وريجيو إميليا، بتطوير أداة حسابية رائدة تلقي الضوء على كيفية تصرف الذرات داخل المواد الكمومية عند التفاعل مع الضوء. هذه الأداة، التي تسمى WEST-TDDFT، هي جزء من حزمة البرامج مفتوحة المصدر WEST، التي طورها مركز الغرب الأوسط المتكامل للمواد الحاسوبية (MICCoM)، بقيادة البروفيسور ماركو جوفوني.

الهدف الأساسي من هذه الأداة هو تعزيز فهم العلماء وقدرتهم على هندسة مواد جديدة لتقنيات الكم. ومن خلال دراسة هذه المواد على نطاق أوسع وخصائص لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا، يمكن للباحثين تحقيق تقدم كبير في تقنيات الكم. لقد تم إثبات دقة وكفاءة WEST-TDDFT في دراسة العديد من المواد القائمة على أشباه الموصلات ويمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من المواد ذات الصلة.

المواد الكمومية، التي تتكون من الكيوبتات، هي الوحدات الأساسية للمعلومات لتقنيات الكم. على عكس البتات الحاسوبية الكلاسيكية، التي تشفر البيانات باستخدام 0 و1 فقط، يمكن أن توجد الكيوبتات في حالة تراكب، مما يمثل كلا من 0 و1 في وقت واحد. يمكن استخدام العيوب النقطية داخل المواد، مثل الذرات المفقودة أو المستبدلة، على شكل كيوبتات. يعد فهم كيفية تفاعل هذه العيوب النقطية مع الضوء أمرًا بالغ الأهمية لمعالجتها بشكل فعال أو تصميم المواد التي تستخدم الكيوبتات كأجهزة استشعار أو وحدات تخزين البيانات.

قبل هذا التطور، كان بإمكان الباحثين التنبؤ بامتصاص الضوء وانبعاثه من خلال عيوب نقطية، لكنهم واجهوا صعوبة في تفسير العمليات الذرية داخل المواد أثناء وجودهم في حالة مثارة، خاصة في الأنظمة الكبيرة والمعقدة. إن القوة الحسابية اللازمة لتحليل مثل هذه الأنظمة جعلت ذلك غير ممكن. ومع ذلك، مع النهج المبتكر لـ WEST-TDDFT، يمكن الآن تبسيط هذه الحسابات المعقدة وتشغيلها بكفاءة على كل من وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات، مما يتيح دراسة الأنظمة الأكبر التي تشبه إلى حد كبير الإعدادات التجريبية.

الهدف الشامل لمختبر جالي، الذي قاد هذا البحث، هو دراسة وتصميم مواد كمومية جديدة. يتماشى هذا الاختراق مع مهمتهم ويفتح إمكانيات لتطوير تقنيات الكم. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشافات الفريق الأخيرة حول عيوب الدوران بالقرب من سطح المواد وخصائص المواد الكهروضوئية للحوسبة العصبية تساهم بشكل أكبر في تقدم هذا المجال.

في الختام، فإن تطوير WEST-TDDFT كجزء من حزمة برامج WEST يحدث ثورة في دراسة المواد الكمومية. تتيح هذه الأداة الحسابية للعلماء التعمق في خصائص لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا على نطاق أوسع، مما يتيح التقدم في تقنيات الكم في المستقبل.