استكشاف أسرار المناظر الطبيعية المغمورة في أستراليا

سلط بحث جديد الضوء على المناظر الطبيعية القديمة التي كانت موجودة ذات يوم على الجرف القاري الشمالي الغربي لأستراليا، مما يكشف عن عالم معقد وحيوي كان مختلفًا تمامًا عما نراه اليوم. استخدمت الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Quaternary Science Review، خرائط عالية الدقة لقاع المحيط لتوضيح مستويات سطح البحر في الماضي وكشف أسرار هذه المنطقة المغمورة.

وخلافا للافتراضات السابقة، يظهر البحث أن الجرف القاري المغمور بالمياه في أستراليا لم يكن منتجا بيئيا على الإطلاق. وفي الواقع، فإن العديد من الجزر الكبيرة التي كانت ذات يوم جزءًا من هذه الرفوف تظهر عليها علامات الاستيطان البشري قبل ارتفاع منسوب سطح البحر. وقد تم اكتشاف أدوات حجرية في قاع البحر قبالة ساحل منطقة بيلبارا بغرب أستراليا.

ركزت الدراسة على الجرف الشمالي الغربي لساحول، وهو عبارة عن أرخبيل من الجزر يمتد نحو تيمور بإندونيسيا. ظهر الأرخبيل منذ ما بين 70,000 إلى 61,000 عام وظل مستقرًا لمدة 9,000 عام تقريبًا. يُقترح أن هذه الجزر ربما كانت بمثابة نقطة انطلاق للهجرة البشرية من إندونيسيا إلى أستراليا خلال هذا الوقت.

ومع بدء العصر الجليدي الأخير، انخفضت مستويات سطح البحر، مما أدى إلى كشف الجرف بالكامل لأول مرة منذ 100,000 ألف عام. تميزت المناظر الطبيعية بفسيفساء من بيئات المياه العذبة والمياه المالحة الصالحة للسكن، بما في ذلك بحر ماليتا الداخلي وبحيرة كبيرة بالقرب من ساحل كيمبرلي الحديث. دعمت هذه المسطحات المائية عددًا مزدهرًا من السكان، يُقدر أنه وصل إلى ذروته بما يتراوح بين 50,000 و500,000 شخص خلال ذروة العصر الجليدي الأخير.

ومع ذلك، مع ارتفاع مستويات سطح البحر، غمرت المياه المناظر الطبيعية التي كانت منتجة في السابق، مما أجبر السكان على التراجع والتكيف. في مواجهة هذه المناخات المتغيرة بسرعة، ظهرت أنماط جديدة من الفن الصخري في كل من أرض كيمبرلي وأرنهيم. يروي التاريخ الشفهي لشعوب الأمم الأولى أيضًا ارتفاع منسوب مياه البحر وفقدان المناظر الطبيعية على مدار آلاف السنين.

يؤكد هذا الفهم الجديد للمناظر الطبيعية المغمورة بالمياه في أستراليا على الحاجة إلى إدارة بيئية يقودها السكان الأصليون، بالاعتماد على المعرفة والخبرة العميقة للسكان الأصليين. وبينما نبحر في مستقبل غامض، فإن الأفكار المكتسبة من هذه المناظر الطبيعية القديمة قد تحمل مفتاح التكيف الناجح.