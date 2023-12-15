يقوم باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتطوير آفات مستقرة للتطبيقات المتقدمة

حقق باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقدمًا كبيرًا في استقرار الجزيئات ذات الإمكانات الهائلة في مجالات أشباه الموصلات والثنائيات الباعثة للضوء (LEDs). ومن خلال تعزيز استقرار الآسات، فقد حققوا القدرة على إصدار ألوان مختلفة من الضوء. ولهذا الاكتشاف آثار بعيدة المدى على تطوير خلايا شمسية فعالة وشاشات أكثر سطوعًا وموفرة للطاقة.

تمتلك Acenes، وهي هياكل تشبه السلسلة تتكون من حلقات تحتوي على الكربون المنصهر، خصائص إلكترونية بصرية فريدة تجعلها مناسبة للاستخدام في أشباه الموصلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرتها على إصدار ألوان مختلفة من الضوء تجعلها مرشحًا ممتازًا لمصابيح LED العضوية. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في حقيقة أن استقرار الآسات يتناقص مع زيادة طول بنيتها. وقد أعاق عدم الاستقرار هذا الاستخدام الواسع النطاق للآفات في التطبيقات الباعثة للضوء.

لقد نجح الكيميائيون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في معالجة مشكلة الاستقرار هذه من خلال تقديم نهج جديد لتجميع الآفات. وباستخدام رابطة تعرف باسم كاربوديكاربين، تمكنوا من تثبيت الآحات وإنشاء جزيئات تنبعث منها ضوء أحمر أو برتقالي أو أصفر أو أخضر أو ​​أزرق. تفتح إمكانية ضبط انبعاث الضوء هذا نطاقًا واسعًا من الإمكانيات لاستخدام الفصوص في التطبيقات المختلفة.

علاوة على ذلك، تُظهر هذه المناطق المستقرة مستوى استثنائيًا من الاستقرار حتى في وجود الهواء والماء، وهو إنجاز رائع. وهذا الاستقرار يجعلها مناسبة للتطبيقات في مجال التصوير والمجالات الطبية الأخرى.

للمضي قدمًا، يستكشف الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دمج أنواع مختلفة من الكاربوديكاربينات لتعزيز استقرار وخصائص الآسات. يمهد هذا البحث الطريق لتطوير التقنيات المتقدمة في مجالات أشباه الموصلات ومصابيح LED والخلايا الشمسية والتصوير الطبي. يبدو المستقبل واعدًا بالنسبة للقطط، حيث تم التغلب على مشكلات استقرارها، مما يتيح تحقيق إمكاناتها الكاملة.