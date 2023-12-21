تكيف البشر القدماء مع البيئة المتغيرة من خلال التحول إلى المكالمات القائمة على الحروف الساكنة

في دراسة اختراقية، كشف باحثون من جامعة وارويك عن أدلة تشير إلى أن البشر القدماء انتقلوا من النداءات القائمة على حروف العلة إلى النداءات القائمة على الحروف الساكنة نتيجة للتحول من الغابات الكثيفة إلى السهول المفتوحة خلال عصر الميوسين. أجرى فريق من علماء النفس اللغوي، بقيادة شارلوت غانون، تجارب من خلال إسقاط نداءات مسجلة لإنسان الغاب، يُعتقد أنها تشبه الأصوات البشرية المبكرة، عبر السافانا الأفريقية. وقد سمح لهم ذلك بدراسة كيفية تأثير البيئة المتغيرة على تطوير قدرات الاتصال.

من خلال وصف المناخ القديم المتغير في أفريقيا بأنه "الصندوق الأسود البيئي"، تقترح غانون وزملاؤها أن أسلافنا من البشر ربما استخدموا الحروف الساكنة الأولية للتواصل بشكل فعال في البيئة المتغيرة. لقد أثر توسع الأراضي العشبية على مدار الـ 17 مليون سنة الماضية بسبب الحركة التكتونية والتبريد العالمي والقحل بشكل كبير على تشريح الإنسان وسلوكه.

لإعادة إنشاء سيناريو العصر الميوسيني الأوسط والمتأخر عندما انتقل البشر إلى المناظر الطبيعية المفتوحة، استخدم الباحثون تسجيلات أرشيفية لنداءات إنسان الغاب وقاموا بتشغيلها في موطن السافانا في جنوب إفريقيا. تضمنت المكالمات أصواتًا تشبه حروف العلة وصرير قبلة و"تذمر" تشبه الحروف الساكنة. ووجد الفريق أن المكالمات المستندة إلى الحروف الساكنة كانت أفضل من المكالمات المستندة إلى حروف العلة في الأراضي المفتوحة. بعد 125 مترًا، أصبحت المكالمات المبنية على حروف العلة أقل سماعًا بكثير، بينما حافظت المكالمات المبنية على الحروف الساكنة على سماعها حتى بعد 400 متر.

تشير النتائج إلى أن الانتقال إلى السهول المفتوحة لعب دورًا حاسمًا في تطور التواصل الصوتي لدى البشر، حيث أن الحروف الساكنة هي السائدة في اللغات البشرية الحديثة. يقترح الباحثون أن المراحل المبكرة من تطور الكلام كانت أكثر مهارة في إدراك الحروف الساكنة من حروف العلة، وهو ما قد يفسر بعض خصائص اللغات المنطوقة الحديثة.

تلقي هذه الدراسة الضوء على كيفية تأثير التغيرات البيئية في ظهور اللغة المنطوقة وشكلها. وهو يسلط الضوء على أهمية النظر في تأثير البيئة على أسلاف البشر وانتقالهم من النداءات القائمة على حروف العلة إلى النداءات القائمة على الحروف الساكنة. تتحدى النتائج المعتقدات السابقة حول تطور اللغة البشرية وتؤكد على أهمية دراسة البيئات البيئية والمناظر الصوتية التي عاشها البشر الأوائل في فهم تطور اللغة المنطوقة.