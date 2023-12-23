تشير الدراسة إلى أن الرئيسيات في عصور ما قبل التاريخ كانت تعشق تناول الفواكه الطرية

ملخص: من خلال تحليل أنماط تقطيع الأسنان والتجاويف في الحفريات التي يعود تاريخها إلى ما بين 29 إلى 40 مليون سنة مضت، ألقى باحثون من جامعة أوتاجو الضوء على النظام الغذائي لأسلافنا الرئيسيين. وخلافا للافتراضات السابقة، تكشف الدراسة أن هذه الرئيسيات في عصور ما قبل التاريخ كانت تستهلك في المقام الأول الفواكه الناعمة الناضجة، مع ظهور علامات الكسور الناجمة عن المواد الغذائية الصلبة على جزء صغير فقط من أسنانها.

قصة مختلفة ومثيرة للاهتمام: الرئيسيات القديمة: عشاق الفواكه الحلوة والعصرية

من خلال دراسة بقايا أسنان أسلافنا الرئيسيين، كشف الباحثون عن رؤى مدهشة حول تفضيلاتهم الغذائية. وخلافًا للاعتقاد الشائع، لم تكن هذه الرئيسيات المبكرة من المخلوقات القاسية التي تكسر الجوز كما كان يُنظر إليها. وتشير أحدث النتائج، التي نشرها فريق بقيادة الدكتور إيان تاول من جامعة أوتاجو، إلى أن الرئيسيات القديمة كان لديها ميل للفواكه الناعمة الناضجة.

ومن خلال الخوض في تاريخ هذه الرئيسيات، قامت الدراسة بتحليل الحفريات التي يعود تاريخها إلى ما قبل 29 إلى 40 مليون سنة. ومن المثير للدهشة أن البحث كشف عن انخفاض شديد في حدوث تكسر الأسنان، مما يشير إلى أن المواد الغذائية الصلبة لعبت دورًا ضئيلًا في نظامهم الغذائي، هذا إن وجدت على الإطلاق. وبفحص أسنان هذه المخلوقات القديمة، أظهر خمسة بالمائة فقط كسورًا. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة بأن هذه الرئيسيات لديها فك قوي وأسنان قوية تتكيف مع استهلاك الأطعمة الصلبة.

ويشير الدكتور تاول إلى أن النتائج تشير إلى اتباع نظام غذائي يتكون في الغالب من الفواكه الناعمة وسهلة الاستهلاك. ربما كانت القدرة على إنضاج الثمار بشكل كامل عاملاً حاسمًا في نظامهم الغذائي نظرًا لانخفاض الحاجة إلى المضغ المكثف. ويعتقد أن هذا التفضيل للفواكه الناضجة ربما يكون قد شكل تطور أسلافنا الرئيسيين، مما أدى إلى تكيفات محددة في بنية الفك وشكل الأسنان.

تقدم هذه النتائج صورة مُعاد تصورها لأسلافنا من الرئيسيات، مما يتحدى السرد القائل بأنهم كانوا في المقام الأول يبحثون عن الأطعمة القاسية والليفية. ربما كان حبهم للفواكه الناعمة والعصارية سمة مميزة، مما مهد الطريق للتفضيلات الغذائية والتكيفات التي لوحظت في الرئيسيات حتى يومنا هذا.