دراسة جديدة تكشف عن توقعات مثيرة للقلق بشأن المناخ المستقبلي

كشفت دراسة ضخمة أجريت مؤخرًا عن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي القديم ودرجات الحرارة المقابلة لها، عن توقعات مثيرة للقلق بشأن مناخ الأرض المستقبلي. وتوضح الدراسة، التي امتدت لأكثر من 2 مليون سنة، أن آخر مرة كانت فيها مستويات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة باستمرار كما هي اليوم كانت قبل 66 مليون سنة. وتتناقض هذه النتيجة مع التقييمات السابقة وتسلط الضوء على التأثير المطول للغازات الدفيئة على تغير المناخ على المدى الطويل.

أجرى البحث أكثر من 80 باحثًا من 16 دولة على مدار سبع سنوات. ويكشف أن المناخ حساس للغاية للغازات الدفيئة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى قد تستمر لآلاف السنين. وتؤكد الدراسة، التي نشرت في مجلة ساينس، على الحاجة إلى فهم الآثار الطويلة الأجل لإضافة ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

وتشير التقديرات المستندة إلى المعرفة الحالية إلى أنه مقابل كل مضاعفة لمستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، قد ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 إلى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الحساسية الفعلية للكوكب تجاه الغازات الدفيئة قد تكون أعلى مما كان يعتقد سابقًا، مما قد يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة بمقدار 4.5 إلى 3.6 درجات مئوية لكل ضعف.

لقد زاد تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء بالفعل من 2 جزءًا في المليون في أواخر القرن الثامن عشر إلى 280 جزءًا في المليون حاليًا. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المتوقع أن تصل إلى 1700 جزء في المليون أو أكثر بحلول نهاية هذا القرن. ونتيجة لذلك، شهدت الأرض بالفعل ارتفاعًا في درجة حرارة الأرض بنحو 420 درجة مئوية منذ أواخر القرن التاسع عشر.

وفي حين لا يزال من غير المؤكد ما هي درجات الحرارة التي ستظهر في المستقبل، يعتمد العلماء على تتبع درجات الحرارة الماضية مع مستويات ثاني أكسيد الكربون لتقدير ارتفاع درجة الحرارة في المستقبل. يقوم الباحثون بتحليل مواد مختلفة مثل عينات الجليد والتربة القديمة ورواسب المحيطات والحفريات لإعادة بناء البيانات المناخية التاريخية. استخدمت هذه الدراسة البيانات الموجودة لإنشاء منحنى ثاني أكسيد الكربون مقابل درجة الحرارة لمدة 2 مليون عام، والذي يتنبأ بارتفاع كبير في درجة الحرارة بمقدار 66 إلى 5 درجات مئوية لكل مضاعفة لثاني أكسيد الكربون.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن حساسية نظام الأرض تنطبق على التغيرات المناخية على مدى مئات الآلاف من السنين، وليس على فترات زمنية أقصر ذات صلة بالأنشطة البشرية. ومع ذلك، فإن فهم التأثيرات المتتالية طويلة المدى لتغير المناخ يمكن أن يفيد السياسات المناخية الحالية ويساعد واضعي نماذج المناخ في التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ سياسات مناخية فعالة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون. وتؤكد النتائج الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم العواقب طويلة المدى لتغير المناخ على الكوكب بشكل أفضل.