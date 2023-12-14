أطلس الخلايا الرائد يفتح الباب لفهم الدماغ البشري وتطوير علاجات دقيقة

أدى التقدم الملحوظ في أبحاث علم الأعصاب إلى إصدار أطلس شامل لخلايا دماغ الفأر، حيث رسم خرائط لأكثر من 32 مليون خلية ووسع حدود فهمنا للدماغ البشري. يقدم هذا الأطلس الرائد، الذي طوره فريق دولي من الباحثين كجزء من مبادرة NIH BRAIN، رؤى قيمة حول الأنواع المختلفة من خلايا الدماغ وارتباطاتها، مما يمهد الطريق في النهاية لعلاجات مبتكرة لاضطرابات الدماغ.

من خلال رسم خريطة دقيقة لدماغ الفأر بأكمله، نجح الباحثون في وصف الموقع والنوع والمعلومات الجزيئية لأكثر من 32 مليون خلية. هذه الخريطة الخلوية غير المسبوقة لا تلقي الضوء على الشبكة المعقدة من خلايا الدماغ فحسب، بل توفر أيضًا معرفة مهمة حول الاتصال بين هذه الخلايا. مع استخدام دماغ الفأر كنموذج شائع الاستخدام في أبحاث علم الأعصاب، يوفر هذا الأطلس الشامل أساسًا متينًا للتعمق بشكل أعمق في تعقيدات الدماغ البشري، والذي يشار إليه غالبًا على أنه أقوى جهاز كمبيوتر في العالم.

يحمل أطلس الخلايا أيضًا إمكانات هائلة لتطوير علاجات دقيقة تستهدف الاضطرابات العقلية والعصبية في الدماغ. ومن خلال فهم الأنواع المحددة من الخلايا الموجودة في مناطق مختلفة من الدماغ وتركيبها الجيني، يمكن للباحثين الآن استكشاف خيارات علاجية أكثر استهدافًا.

بتمويل من مبادرة BRAIN التابعة للمعاهد الوطنية للصحة، توج هذا البحث الثوري بمجموعة من 10 أوراق بحثية منشورة في مجلة Nature المرموقة. يوفر أطلس الخلايا معلومات مفصلة ليس فقط عن التنظيم الهيكلي للخلايا في مناطق الدماغ المختلفة، ولكن أيضًا عن نسخها وجزيئاتها فوق الجينية، وهي المجموعة الكاملة من قراءات الجينات والتعديلات الكيميائية للحمض النووي والكروموسومات، على التوالي.

ومع هذه الثروة من البيانات، يمتلك الباحثون الآن مخططًا غير مسبوق للتنظيم الخلوي وتنوع دماغ الفأر. يمكنهم فك رموز الناقلات العصبية والببتيدات العصبية التي تستخدمها أنواع مختلفة من الخلايا، واكتساب رؤى قيمة حول كيفية بدء الإشارات الكيميائية ونقلها في أجزاء مختلفة من الدماغ. تساعد هذه المعلومات المهمة في نهاية المطاف على كشف الأعمال الداخلية لدوائر الدماغ وتساهم في فهم أعمق لوظيفة الدماغ بشكل عام.

إن إنشاء أطلس الخلايا هذا هو نتيجة جهد تعاوني عبر الحدود الدولية والتخصصات العلمية. إنه يمثل علامة بارزة في أبحاث علم الأعصاب ويمهد الطريق للمرحلة التالية، والتي تتضمن استكمال خرائط الخلايا للدماغ البشري ودماغ الرئيسيات غير البشرية. مع استمرار الباحثين في كشف أسرار الدماغ، فإنهم يحملون المفتاح لإحداث ثورة في فهمنا للإدراك والسلوك وعلاج اضطرابات الدماغ.