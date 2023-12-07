عنوان جديد: اكتشاف جديد يتحدى فهمنا لتكوين الكواكب

ملخص: كشف بحث علمي حديث عن جرم سماوي رائع يتحدى المخططات الكونية التقليدية. اكتشف باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا نجما يسمى LHS 3154، وهو أقل كتلة من الشمس بتسع مرات، ويرافقه كوكب أكبر من الأرض بـ 13 مرة. نسبة الكتلة هذه بين النجم وكوكبه أكبر بكثير مما لوحظ في نظامنا الشمسي. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول فهمنا الحالي لتكوين الكواكب.

نشر العلماء في جامعة ولاية بنسلفانيا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة العلوم الشهيرة، وسلطوا الضوء على الخصائص الفريدة لـ LHS 3154 وكوكبه الضخم. ويتحدى النجم، المصنف على أنه قزم شديد البرودة، المعرفة الحالية حول تكوين الكواكب في الكون. يؤكد المؤلف المشارك للدراسة، البروفيسور سوفراث ماهاديفان، على الآثار العميقة لهذا الاكتشاف، مشيرًا إلى أنه يكشف مدى ضآلة ما نعرفه حقًا عن الكون.

تقليديًا، تفترض نظرية تكوين الكواكب وجود سحب ضخمة من الغبار والغاز تؤدي إلى نشوء النجوم، مع وجود قرص من المواد يدور حولها ويشكل الكواكب في النهاية. ومع ذلك، فإن وجود مثل هذا الكوكب الكبير الذي يدور حول نجم منخفض الكتلة يتناقض مع هذا الفهم. البروفيسور ماهاديفان غير قادر على شرح كيف يمكن لمثل هذا الكوكب الضخم أن يتشكل حول نجم بهذه الكتلة المنخفضة.

تم اكتشاف الكوكب، المسمى LHS 3154b، باستخدام أداة تم تطويرها في جامعة ولاية بنسلفانيا تُعرف باسم مكتشف الكواكب في المناطق الصالحة للسكن (HPF). يقع الجهاز في تلسكوب Hobby-Eberly في مرصد ماكدونالد بولاية تكساس. وتعرب ميغان ديلامير، طالبة علم الفلك في الجامعة، عن سعادتها بهذا الاكتشاف النادر. تكافح النظريات الحالية حول تكوين الكواكب لشرح الخصائص الفريدة التي لوحظت في هذا الجرم السماوي.

إن الكشف عن LHS 3154 وكوكبه الضخم يتحدى الافتراضات القديمة حول تكوين الكواكب وأنظمتها الشمسية. ويؤكد هذا الاكتشاف الحاجة إلى مزيد من البحث لتعميق فهمنا للكون وآلياته المعقدة.