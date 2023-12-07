اكتشف العلماء أنماطًا مدهشة في تطور الأجنة

في دراسة رائدة، كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وجامعة دندي، وجامعة هارفارد عن نتائج غير متوقعة فيما يتعلق بالمعدة في أجنة الكتاكيت. المعدة هي العملية التي ينتقل من خلالها الجنين من طبقة واحدة من الخلايا إلى بنية متعددة الطبقات تسمى المعدة.

بقيادة ماتيا سيرا، الأستاذ المساعد للفيزياء بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، جمع الفريق بين العلوم النظرية والتجريبية لإنشاء نموذج رياضي يتنبأ بدقة بحركات الخلايا المعقدة أثناء عملية تكوين أجنة الدجاج. يمثل هذا أول نموذج رياضي ذاتي التنظيم لإعادة إنتاج هذه التدفقات بنجاح.

ومن خلال التلاعب التجريبي بالنموذج، اكتشف الباحثون أن حركات الخلايا أنتجت أنماطًا لم يتم ملاحظتها في الكتاكيت ولكنها شوهدت في الأسماك والضفادع. لتأكيد هذه النتيجة، تم تكرار تنبؤات النموذج في المختبر باستخدام أجنة الكتاكيت الحية، مما أدى إلى ظهور تدفقات المعدة الموجودة عادة في الأسماك والضفادع.

تشير هذه النتيجة المفاجئة إلى أنه على الرغم من العيش في بيئات مختلفة، فقد تكون هناك مبادئ تنظيم ذاتي مشتركة في عملية المعدة بين الأسماك والضفادع والكتاكيت خلال المراحل المبكرة من تطور الجنين. يفترض الباحثون أن الضغوط التطورية مع مرور الوقت ربما أثرت على المعلمات والظروف الأولية للمعدة في هذه الأنواع.

للمضي قدمًا، يهدف سيرا وفريقه إلى استكشاف آليات إضافية تساهم في أنماط التنظيم الذاتي على نطاق الجنين. النتائج التي توصلوا إليها لديها القدرة على التأثير على تصميم المواد الحيوية والطب التجديدي، مع الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حياة بشرية أطول وأكثر صحة.

يفتح هذا البحث الرائد، المنشور في مجلة Science Advances، إمكانيات مثيرة لفهم مدى تعقيد التطور الجنيني وآثاره على مختلف مجالات الدراسة.