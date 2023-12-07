كوكب جديد يتحدى الفهم التقليدي لتكوين الكواكب

توصل باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا إلى اكتشاف مذهل يتحدى النظريات الموجودة حول كيفية تشكل الكواكب. اكتشف الفريق كوكبًا يسمى LHS 3154b، يزيد حجمه عن 13 مرة حجم الأرض، ويدور حول نجم يسمى LHS 3154 وهو أصغر بكثير وأكثر برودة من شمسنا.

نسبة الكتلة بين LHS 3154b ونجمه المضيف أكبر من 100 مرة كتلة الأرض والشمس، مما يجعله أكبر كوكب تم اكتشافه على الإطلاق يدور حول نجم قزم فائق البرودة. وقد ترك هذا الاكتشاف علماء الكواكب في حيرة من أمرهم، لأنه يتناقض مع النماذج الحالية لتكوين الأجرام السماوية.

وأعرب سوفراث ماهاديفان، أستاذ علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة فيرن إم. ويلامان في ولاية بنسلفانيا، عن دهشته من هذا الاكتشاف. وقال: "لم نكن نتوقع وجود كوكب بهذه الثقل حول نجم منخفض الكتلة".

تقترح النظريات التقليدية أنه بعد تشكل النجم، يتراكم الغاز والغبار المحيط به لتكوين قرص كوكبي أولي، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين الكواكب على مدى فترات طويلة من الزمن. ومع ذلك، فإن القرص المحيط بـ LHS 3154 يفتقر إلى كتلة صلبة كافية لدعم تكوين كوكب مثل LHS 3154b.

استخدم فريق البحث أداة البحث عن الكواكب في المنطقة الصالحة للسكن (HPF)، وهو مطياف فلكي متخصص تم تطويره في ولاية بنسلفانيا، لتحقيق هذا الاكتشاف الرائد. تم تصميم HPF لاكتشاف الكواكب التي تدور حول نجوم باردة والتي من المحتمل أن تحتوي على مياه سائلة.

يعد اكتشاف الكواكب التي تدور حول نجوم أكثر برودة أسهل من اكتشاف الكواكب التي تدور حول نجوم مثل شمسنا، لأن قرب الكواكب من نجومها الباردة يولد إشارات يمكن اكتشافها بسهولة أكبر في أطيافها. وقارن ماهاديفان هذه الظاهرة بكونها أقرب إلى نار المخيم لتلقي حرارتها.

لقد أتاح اكتشاف LHS 3154b فرصة فريدة لاختبار نظريات تكوين الكوكب الحالية. وقال ماهاديفان: "هذا هو بالضبط ما بنينا HPF للقيام به، لاكتشاف كيف تشكل النجوم الأكثر شيوعًا في مجرتنا الكواكب - والعثور على تلك الكواكب".

يؤكد هذا الاكتشاف الرائد على الكم الهائل الذي لا يزال غير معروف عن الكون ويتحدى العلماء لإعادة تقييم فهمهم للعمليات المعقدة وراء تكوين الكواكب.

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