بحث جديد يكشف تفاصيل مفاجئة حول الدفن القديم

كشفت الأبحاث الحديثة التي أجريت على موقع دفن قديم في ألمانيا، عن معلومات جديدة ومثيرة للدهشة حول شاغلي القبر. يتكون الاكتشاف الذي تم قبل 89 عامًا من بقايا امرأة ورضيع مدفونين معًا. وكانت الاعتقادات السابقة تقول إن الاثنين كانا أمًا وابنًا، لكن التحليل الجيني أظهر أن علاقتهما كانت أبعد.

وفقًا لفصل نُشر في وقائع المؤتمر "بروبيلايوم"، كانت المرأة في الواقع من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للرضيع، الذي كان صبيًا. تشير هذه النتيجة إلى أن الصبي دُفن بعد عدة عقود من دفن جدته الكبرى. لقد أذهلت الروابط العائلية المعقدة في عملية الدفن الباحثين وسلطت الضوء على الممارسات الثقافية في ذلك الوقت.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام بشكل خاص في الدفن هو الأشياء التي تم دفنها مع المرأة. وقد دفعت هذه القطع الأثرية الخبراء إلى استنتاج أنها كانت على الأرجح شامانًا. يقدم موقع الدفن، الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 9,000 عام، رؤى قيمة حول المعتقدات والممارسات الروحية للثقافات القديمة.

وكشف التحليل الجيني أيضًا أن المرأة تتمتع بخصائص جسدية معينة شائعة بين الصيادين وجامعي الثمار في أوروبا الغربية. كان لون شعرها وبشرتها أغمق من لون بشرتها وشعرها لدى الأوروبيين المعاصرين، ويُعتقد أنها كانت تتمتع بعيون فاتحة وزرقاء. توفر هذه الميزات دليلًا إضافيًا على التنوع الجيني والتعقيد لدى السكان القدماء.

أجرى البحث فولفغانغ هاك، قائد المجموعة في قسم علم الوراثة الأثرية في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا. ومن خلال تسلسل الجينوم الكامل للمرأة، سلط هاك وفريقه الضوء على فهم جديد لموقع الدفن القديم هذا.

يعد هذا الاكتشاف بمثابة تذكير بالتاريخ الغني والديناميات الاجتماعية المعقدة التي كانت موجودة منذ آلاف السنين. ومع استمرار العلماء في الكشف عن معلومات جديدة من خلال التحليل الجيني ووسائل أخرى، فإن معرفتنا بالماضي سوف تستمر في التوسع.