اكتشاف وعاء شفاء من العصور الوسطى في قلعة تركية

اكتشف علماء الآثار في تركيا وعاء شفاء رائع يبلغ عمره 800 عام أثناء عمليات التنقيب في قلعة قديمة. ويعتقد أن الوعاء، الذي تم اكتشافه داخل أنبوب مياه من الطين في موقع حسن كيف، كان يستخدم للحماية من عضات الحيوانات.

وقد تم العثور على وعاء الشفاء، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، في قلعة شيدتها الأسرة الأرتقية، التي حكمت المنطقة لمدة ثلاثة قرون. لعبت القلعة دورًا مهمًا في الصراعات مع الصليبيين والإمبراطورية البيزنطية خلال تلك الفترة.

الوعاء مزين بصور معقدة لكلب وعقرب وثعبان وتنين برأسين. وأوضح زكاي إردال، أستاذ الآثار الذي يقود أعمال التنقيب، أن هذه الصور ترمز إلى الحماية من عضات الحيوانات. وفقًا لإردال، يُعتقد أن شرب الماء من وعاء الشفاء يمنع عضات الحيوانات أو يعالجها.

تم العثور على أوعية شفاء مماثلة عبر مختلف الثقافات عبر التاريخ. حدد بحث إردال 22 نموذجًا لأوعية الشفاء التي لا تزال موجودة، ومعظمها موجود في المتاحف أو المجموعات الخاصة. ومن المثير للاهتمام أن مفهوم أوعية الشفاء يمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، ولا تزال النسخ التبتية مستخدمة حتى اليوم.

أصبحت أعمال التنقيب في موقع حسن كيف أكثر إلحاحا بسبب بناء سد إليسو، مما أدى إلى حدوث فيضانات في أجزاء من المنطقة. تقدم هذه الحفريات المستمرة رؤى قيمة حول تاريخ ومعتقدات الأسرة الأرتقية والمستوطنة القديمة.

يوفر اكتشاف هذا الوعاء العلاجي لمحة رائعة عن الممارسات والمعتقدات الثقافية في الماضي. ومع استمرار علماء الآثار في استكشاف واكتشاف القطع الأثرية القديمة، سيظهر المزيد من الفهم للحضارات القديمة وتقاليدها.