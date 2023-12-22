أحفورة حلزون الأرض القديمة المكتشفة في رومانيا تلقي الضوء على جنس منقرض

تم اكتشاف رائع في حوض هاتشج برومانيا، حيث تم التعرف على نوع جديد من القواقع البرية المنقرضة. العينة الكاملة، الموجودة في تكوين Densuş-Ciula، تنتمي إلى جنس Ferussina. توفر الأنواع الموصوفة حديثًا، والتي تحمل اسم Ferussina petofiana، معلومات قيمة عن فترة العصر الباليوجيني في أوروبا.

قبل هذا الاكتشاف، كان من المعروف أن فيروسينا كان موجودًا فقط في رواسب باليوجين في أوروبا الغربية. ولذلك، فإن اكتشاف فيروسينا بيتوفيانا في رومانيا يمثل امتدادًا كبيرًا لنطاق الجنس. كما أنه جدير بالملاحظة لأنه أقدم ممثل لجنسه وأقصى شرقه حتى الآن.

يبلغ قطر قوقعة Ferussina petofiana 10.8 ملم وارتفاعها 4.4 ملم. وصف علماء الحفريات المشاركون في الدراسة الصدفة بأنها منخفضة بقاعدة مسطحة، وسطح ظهري مقبب، ودائرة جسم مستديرة أو ذات أكتاف قليلاً. كاليفورنيا الأخير. ربع الزهرة يتحول إلى وضع مستقيم ويرتفع أعلى من القمة.

أهمية هذا الاكتشاف تتجاوز فهم توزيع فيروسينا. يشير وجود فيروسينا بيتوفيانا في طبقات العصر الماستريخي في أواخر العصر الطباشيري إلى حد أدنى لامتداد النطاق الطبقي الزمني بحوالي 23 مليون سنة لهذا الجنس. علاوة على ذلك، يشير حدوثه في رومانيا إلى امتداد نطاق جغرافي مهم باتجاه الشرق مقارنة بتوزيعه المعروف في أجزاء من أوروبا الغربية.

يوفر هذا الاكتشاف أيضًا رؤى قيمة حول الحدود بين العصر الطباشيري والباليوجيني وحدث الانقراض الجماعي الذي حدث خلال تلك الفترة. يوفر النطاق الطبقي الزمني الممتد لجنس Ferrussina وعائلته الفرعية الأم، Ferrussininae، للباحثين الفرصة لدراسة تأثير هذا الحدث المدمر على مجموعات القواقع الأرضية.

تسلط الدراسة، التي نشرت في Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae، الضوء على أهمية أحفورة الحلزون الأرضي القديمة في توسيع معرفتنا بحيوانات العصر الباليوجيني والتاريخ التطوري للقواقع الأرضية.