اكتشف العلماء خزانًا واسعًا للمياه العذبة تحت الأرض في صقلية

كشف بحث جديد عن اكتشاف رائع لبحيرة واسعة تحت الأرض من المياه العذبة مخبأة تحت جبال هيبليان في صقلية. يُعتقد أن هذا الخزان غير المعروف سابقًا قد تم احتجازه خلال أزمة الملوحة المسينية، عندما تعرض البحر الأبيض المتوسط ​​لفترة من الجفاف بسبب التغيرات الجيولوجية حول مضيق جبل طارق.

ووفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة Communications Earth & Environment، يبدو أن مياه الأمطار كشفت قاع البحر خلال الأزمة، مما أدى إلى تكوين طبقة مياه جوفية لا تزال مدفونة بعمق تحت الجبال. وظلت طبقة المياه الجوفية هذه، التي تقدر بحوالي 2,300 إلى 8,200 قدم تحت السطح، دون تغيير لأكثر من ستة ملايين سنة.

ومن خلال بناء نماذج ثلاثية الأبعاد تعتمد على احتياطيات المياه الجوفية العميقة حول تكوين جيلا، قدر العلماء حجم هذا الخزان المخفي بـ 3 ميل مكعب، وهو أكثر من ضعف حجم بحيرة لوخ نيس الشهيرة في اسكتلندا. وقد قدمت هذه النماذج أيضًا نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي للمنطقة، مما يشير إلى أن المياه العذبة تسربت إلى قشرة الأرض خلال العصر الميسيني، على عمق آلاف الأقدام تحت مستويات سطح البحر الحالية.

وللتحقق من صحة النتائج التي توصلوا إليها، بحث الباحثون عن أدلة على وجود قناة تربط قاع البحر الأبيض المتوسط ​​بتكوين جيلا المدفون. وقد ظهر جرف مالطا، وهو جرف تحت الماء يبلغ طوله 190 ميلاً قبالة الساحل الشرقي لصقلية، كقناة محتملة لتدفق المياه، ويعمل كحلقة وصل بين قاع البحر والخزان الجوفي.

في حين أن الآليات الدقيقة التي حافظت على تجمع المياه العذبة هذا لا تزال غير واضحة، يتوقع العلماء أن الارتفاع السريع في مستويات سطح البحر في نهاية أزمة الملوحة الميسينية ربما يكون قد غير ظروف الضغط وأغلق القناة. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف يوفر الأمل لمعالجة ندرة المياه في صقلية، ويتطلع الباحثون إلى استكشاف خزانات المياه الجوفية العميقة المماثلة في مناطق البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى.