النجوم القديمة وخلق الفضة والذهب

وفقا لدراسة جديدة رائدة، فإن الفضة والذهب الموجود في المجوهرات ربما يكون قد نشأ من نجوم قديمة ضخمة. ويقدم هذا الاكتشاف أول دليل دامغ على حدوث انشطار نووي في نوى هذه النجوم، مما يؤدي إلى تكوين عناصر أثقل مما يمكن أن يتشكل بشكل طبيعي على الأرض.

يُعتقد أن العناصر الأثقل من الحديد تنشأ نتيجة انفجارات كونية عنيفة، مثل اندماج النجوم النيوترونية. تنتج هذه الانفجارات بقايا فائقة الكثافة، تُعرف باسم اندماجات النجوم النيوترونية، والتي تحتوي على نوى ذرية فائقة الثقل محملة بالنيوترونات. وفي غضون ثوانٍ، تخضع هذه النوى لتغيرات داخلية، لتشكل عناصر مثل الفضة والذهب.

للمرة الأولى، قام الباحثون بتحليل التركيب الكيميائي لـ 42 نجمًا قديمًا في مجرة ​​درب التبانة. ووجدوا نمطًا ثابتًا بين العناصر الموجودة في هذه النجوم، مما يشير إلى أن الانشطار النووي يلعب دورًا مهمًا في تكوين العناصر الثقيلة. ويعتقد الفريق أن هذه العملية مسؤولة عن توليد عناصر ذات كتل ذرية أكبر من 260، متجاوزة حتى تلك الموجودة على حافة الجدول الدوري.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة ساينس، عن وجود علاقة إيجابية بين العناصر الموجودة في هذه النجوم القديمة. وكانت العناصر الأخف مثل الروديوم والفضة والبلاديوم أكثر وفرة، إلى جانب العناصر الأثقل مثل اليوروبيوم والإربيوم. تشير هذه النتائج إلى أن النجوم تشكلت من خلال عملية مشتركة شملت الانشطار النووي.

بدون الانشطار، سيحدث إنتاج هذه العناصر بشكل منفصل، مما يؤدي إلى اختلاف نسب العناصر عبر النجوم المختلفة. ويدعم الارتباط الثابت الذي لوحظ في الدراسة الفرضية القائلة بأن الانشطار النووي هو المسؤول عن تكوين هذه العناصر الثقيلة.

ومن الجدير بالذكر أن العناصر التي تكونت من خلال الانشطار النووي في هذه النجوم القديمة لم يتم إنتاجها على الأرض من قبل. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لفهم أصول المعادن الثمينة ويقدم نظرة ثاقبة للعمليات المذهلة التي تحدث في اتساع الكون.

وقد اعترف علماء الفلك غير المشاركين في الدراسة بقوة الارتباط الملحوظ في البيانات الأولية. سوف تتعمق الأبحاث المستقبلية في هذه الظاهرة بشكل أكبر، مما سيعمق فهمنا للكون وخلق العناصر التي تشكل عالمنا.