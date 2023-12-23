اكتشافات أحفورية غير عادية: أكثر من مجرد ديناصورات

ملخص: عندما ننظر إلى عام 2023، من المهم أن نعترف بالاكتشافات الأحفورية الرائعة التي لم تتعلق بالديناصورات. من طيور البطريق الضخمة وجماجم البطريق الصغيرة إلى الزهرة القديمة والعيون الثالثة المخفية في ثلاثية الفصوص، من المؤكد أن الحفريات غير الديناصورية لعام 2023 قد أسرت خيالنا.

تم اكتشاف البطريق جالوت

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا في فبراير عندما كشفوا عن حفريات أكبر طيور البطريق المعروفة على الإطلاق، كوميمانو فورديسي. يبلغ وزن طيور البطريق الضخمة هذه 340 رطلاً (154 كيلوجرامًا)، وكانت تجوب مياه ما يُعرف الآن بنيوزيلندا منذ أكثر من 50 مليون عام. وكشفت النتائج أيضًا عن بقايا نوعين آخرين من طيور البطريق، بما في ذلك نوع Petradyptes Stonehousei المكتشف حديثًا، داخل صخور الشاطئ في الجزيرة الجنوبية للبلاد. من المحتمل أن تكون طيور البطريق العملاقة قد انقرضت منذ حوالي 27 مليون سنة عندما واجهت منافسة شرسة من الثدييات البحرية ذات الحجم المماثل.

الكشف عن أسلاف البطريق الصغير

وفي يونيو/حزيران، حدد الباحثون حفريات جمجمة مدتها دقيقتين من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، تنتمي إلى نوع منقرض لم يسبق له مثيل من قبل. أطلق العلماء على هذا النوع المكتشف حديثًا اسم بطريق ويلسون الصغير (Eudyptula wilsonae)، حيث أظهرت الجماجم تشابهًا غريبًا مع تلك الخاصة بأصغر بطريق حي، البطريق الصغير (Eudyptula minor). وفي حين أن الحجم الدقيق لهذه الطيور المنقرضة لا يزال غير معروف، إلا أن أبعادها تشير إلى أنها تقع ضمن نطاق طيور البطريق الصغيرة الحية، والتي يصل طولها إلى 13.5 بوصة (35 سم) وتزن حوالي 2 رطل (0.9 كجم).

تاريخ الزهرة القديمة الغامض

قدم شهر يناير حلاً للغز النباتي الذي حيّر العلماء لمدة 150 عامًا. تم اكتشاف زهرة متحجرة مغلفة بالعنبر في غابات البلطيق في شمال أوروبا عام 1872، وتم التعرف عليها أخيرًا على أنها نوع مكتشف حديثًا يسمى Symplocos kowalewskii. يقدر أن الزهرة تعود إلى أواخر عصر الأيوسين، ويبلغ عرضها حوالي 1 بوصة (2.8 سم)، مما يجعلها أكبر زهرة متحجرة تم العثور عليها على الإطلاق. ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على تنوع النباتات في العصور القديمة.

ثلاثية الفصوص تكشف الأسرار الخفية

قدم فحص عينة ثلاثية الفصوص المتحجرة اكتشافًا غير متوقع. كان يُعتقد سابقًا أن هذه المفصليات البحرية القديمة تمتلك عينين مركبتين فقط، ولكن تم العثور على عين ثالثة مخفية في منتصف جباهها. ومن خلال دراسة ثلاثي الفصوص مع جزء مفقود من الرأس، تمكن العلماء من النظر تحت الغموض الناجم عن التحجر والكشف عن وجود عيون متوسطة، وهي سمة شائعة بين المفصليات الحالية.

تحديد هوية السلحفاة المذهلة

إن إعادة النظر في حفريتين "نباتيتين" تم اكتشافهما في كولومبيا قبل نصف قرن من الزمن جلبت لنا اكتشافاً مدهشاً. تم التعرف على هذه الحفريات، التي تم تعريفها بشكل خاطئ في الأصل على أنها نباتات من العصر الديفوني المتأخر والعصر البرمي، على أنها بقايا سلاحف حديثة الولادة من عصر الديناصورات. وتبين أن هذه الحفريات على شكل أوراق الشجر، والتي يبلغ طولها حوالي 2 بوصة (5 سم)، هي بصمات نادرة للغاية لأصداف السلاحف الصغيرة يعود تاريخها إلى العصر الطباشيري. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كانت هذه الصغار جزءًا من أقدم أنواع السلاحف البحرية المسجلة.

قطع الرأس البشعة في عصور ما قبل التاريخ

كشفت أحفورة يعود تاريخها إلى العصر الترياسي الأوسط عن قصة مروعة عن الوحشية. تم العثور على الضحية، وهي من زاحف تانيستروفيوس هيدرويدس، وهو زاحف بحري عملاق برقبة ثلاثة أضعاف طول جذعه، مقطوعة الرأس مع وجود كسور في العظام وعلامات أسنان تشير إلى قطع رأس سريع ووحشي. على الرغم من أن المفترس المسؤول لا يزال مجهولًا، إلا أن تحليل علامات الأسنان يشير إلى مرشحين محتملين مثل الإكتيوصور Cymbospondylus buchseri، أو الزواحف Nothosaurus giganteus، أو المفترس الغامض Helveticosaurus zollingeri.

الدلفين المشرح القديم

وفي يونيو، أعلن الباحثون عن تحديد جمجمة دولفين محفوظة بشكل ملحوظ من فترة الأوليجوسين، والتي عاشت قبل حوالي 25 مليون سنة. كشف هذا الاكتشاف عن نوع جديد من الدلافين يُدعى Nihohae matakoi. توفر الجمجمة المتحجرة، التي تم العثور عليها أصلاً في عام 1998، معلومات قيمة عن التنوع القديم للحياة البحرية.

في حين أن الديناصورات تسرق الأضواء في كثير من الأحيان، فإن هذه الاكتشافات الحفرية غير العادية للديناصورات تذكرنا بمجموعة واسعة من أشكال الحياة ما قبل التاريخ التي سكنت كوكبنا ذات يوم. يقدم كل اكتشاف لمحة فريدة عن عجائب أشكال الحياة القديمة ويعزز فهمنا لتاريخ الأرض الرائع.