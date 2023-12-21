اكتشافات جديدة: اكتشاف أدلة حول الديناصورات

يواصل العلماء تحقيق اكتشافات مذهلة حول سكان كوكبنا القدماء، الديناصورات. بدءًا من العثور على أدلة على وجباتهم الأخيرة وحتى اكتشاف الأعضاء الصوتية النادرة، ألقت هذه النتائج الأخيرة ضوءًا جديدًا على سلوك وخصائص هذه المخلوقات المذهلة.

النظام الغذائي المفاجئ للتيرانوصور

حقق باحثون في كندا اكتشافًا استثنائيًا عندما عثروا على تيرانوصور مراهق شبه مكتمل مع وجباته الأخيرة محفوظة في معدته. ويعود تاريخ البقايا إلى 75 مليون سنة، وتحتوي على أرجل خلفية لديناصورات أصغر حجمًا تشبه الطيور. تتحدى هذه النتيجة المعتقدات السابقة وتشير إلى أن التيرانوصورات اليافعة فضلت صيد الفرائس الأصغر حجمًا، على عكس نظيراتها البالغة.

ظهور نوع جديد من التيتانوصورات

كشفت إسبانيا عن نوع جديد من التيتانوصور، Garumbatitan morellensis، من حفريات عمرها 122 مليون سنة. ينتمي هذا الديناصور الضخم، الذي يقدر حجمه بحجم ملعب كرة سلة، إلى مجموعة الصوروبود. قد يشير هذا الاكتشاف إلى أن الصربوديات نشأت من شبه الجزيرة الأيبيرية، مما يتحدى الافتراضات السابقة.

آثار أقدام مجمدة في الوقت المناسب

في ألاسكا، عثر الباحثون على جرف مزين بآثار أقدام متحجرة من العديد من أنواع الديناصورات. يُعرف هذا الوجه الصخري المكون من 20 طابقًا باسم "المدرج"، ويحتفظ على نطاق واسع بآثار ديناصورات مختلفة، بما في ذلك الديناصورات ذات القرون والطيور الجارحة وحتى الديناصورات. تقدم آثار الأقدام المفصلة بشكل لا يصدق لمحة عن عالم ما قبل التاريخ حيث كانت هذه المخلوقات تتجول منذ ملايين السنين.

معركة محفوظة في الرماد

كشف اكتشاف رائع في "ديناصور بومبي" الصيني عن حفريات ديناصور صغير ذو قدمين وثديي يشبه الغرير عالقين فيما يبدو أنه مواجهة مميتة. تشير هذه الحفريات المتشابكة إلى معركة شرسة قبل أن يتم دفن كلا المخلوقين بسبب ثوران بركاني قبل 125 مليون سنة. وخلافًا للافتراضات السابقة، توضح هذه النتيجة أن الثدييات لعبت أيضًا دورًا في العلاقات بين المفترس والفريسة في عصور ما قبل التاريخ.

القدرات الصوتية للديناصور

في منغوليا، حقق علماء الحفريات اكتشافًا غير مسبوق - أول صندوق صوت لديناصور غير طائر على الإطلاق. ينتمي صندوق الصوت البالغ من العمر 80 مليون عام إلى Pinacosaurus grangeri، وهو ديناصور مدرع. يتحدى الهيكل الفريد المعتقدات السابقة بأن الديناصورات تتواصل بأصوات بسيطة. بدلاً من ذلك، يشير هذا إلى أن لديهم ذخيرة صوتية أكثر تعقيدًا، ومن المحتمل أن تكون قادرة على إنتاج أصوات تشبه أصوات الطيور.

كشف الرسوم المتحركة

كشفت تشيلي عن نوع لم يسبق له مثيل من الديناصورات منقار البط من خلال فيلم رسوم متحركة مذهل. هذا النوع من الهادروصورات الذي تم تحديده حديثًا، وهو Gonkoken nanoi، عاش منذ حوالي 72 مليون سنة. ومن خلال تحليل حفرياته، أعاد الباحثون بناء مظهره وسلوكه، وقدموا نظرة ثاقبة حول العلاقة التطورية بين أنواع الهادروصورات الأقدم والأحدث.

Ankylosaur مع درع يشبه الشفرة

تم اكتشاف نوع فريد من الديناصورات الأنكيلوصورية، Vectipelta barretti، في جزيرة وايت في إنجلترا. كان لدى الديناصور البالغ من العمر 140 مليون عام أشواك تشبه النصل على درعه، مما يجعله مختلفًا عن أي نوع معروف. من المثير للدهشة أنه لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأنكيلوصورات الأخرى في المنطقة ولكنه يشترك في أوجه التشابه الجيني مع تلك الموجودة في الصين. يشير هذا إلى هجرة غير معروفة سابقًا لهذه الديناصورات المدرعة عبر القارات.

الديناصور ذو الوجهين

اكتشف الباحثون نوعًا جديدًا من الديناصورات الآكلة للنباتات الشبيهة بالطيور الجارحة في ولاية يوتا، يعود تاريخها إلى حوالي 99 مليون سنة. أطلقوا عليه اسم إياني سميثي، على اسم الإله الروماني يانوس، الذي تم تصويره بوجهين. ويمثل هذا الديناصور "الحلقة المفقودة" بين الديناصورات الشبيهة بالطيور المبكرة ومجموعة من الديناصورات ذات منقار البط. إن وجودها خلال فترة التغير المناخي الشديد يوفر رؤى قيمة للنظام البيئي المتطور في ذلك الوقت.

تُظهر هذه الاكتشافات الحديثة الأهمية المستمرة لعلم الحفريات في كشف أسرار الماضي وتوسيع فهمنا لعالم الديناصورات المتنوع.