ዋሁ እና ዝዊፍት ልዩ የገበያ ቦታን በመፍጠር የቱርቦ አሰልጣኝ ማስተካከያዎችን አስታውቀዋል።

ዋሁ እና ዝዊፍት በብስክሌት ኢንዱስትሪ ውስጥ ግንባር ቀደም ብራንዶች በቱርቦ አሰልጣኞቻቸው ላይ ከፍተኛ ማስተካከያ አድርገዋል፣ ይህም በግንኙነታቸው ላይ ትኩረት የሚስብ እድገት አሳይቷል። በተገናኘው እርምጃ ዋሁ ለኪክር ኮር እና ለኪክር ስናፕ ቱርቦ አሰልጣኞች ቋሚ የዋጋ ቅነሳን አስታውቋል፣ ይህም ለደንበኞች ለቤት ውስጥ ስልጠና የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጮችን ይሰጣል።
ከዚህ ቀደም በ £699 የተሸጠው ኪክር ኮር አሁን በ £449.99 ራሱን የቻለ ምርት ሆኖ ከዝዊፍት ሃብ ዋጋ ጋር በማዛመድ በሁለቱ ብራንዶች መካከል በ2022 የፓተንት ጥሰት ፍርድ ቤት ጉዳይ መሃል ላይ ከነበረው ስማርት አሰልጣኝ ዋጋ ጋር ይዛመዳል። ዋሆ የቤት ውስጥ የስልጠና ልምዳቸውን ለማጎልበት ለሚፈልጉ የሚያማልል ፓኬጅ በማቅረብ Kicker Core ከዓመት የደንበኝነት ምዝገባ ጋር ለዝዊፍት በ£549.99 እያቀረበ ነው።
በአንፃሩ ዙዊፍት ዝዊፍት ሃብ ክላሲክን ከሱቁ ያስወገደ ሲሆን ለግዢ የቀረው የ Hub One ስማርት አሰልጣኝ ብቻ ነው። ይህ እንቅስቃሴ፣ በZwift ቋሚነት የተረጋገጠው፣ የምርት ስሙ የምርት አቅርቦቶቹን እንዲያቀላጥፍ እና በ Hub One ላይ እንዲያተኩር ያስችለዋል፣ እሱም ከፈጠራው Cog እና Click kit ጋር። ክሊክ ገመድ አልባ ብሉቱዝ ባለ ሁለት አዝራር መቀየሪያ ሲሆን ይህም የቤት ውስጥ የብስክሌት ልምድን የሚያጎለብት ምናባዊ ለውጥን ከሚስተካከል የመቋቋም ችሎታ ጋር ይሰጣል።
የሃብ ክላሲክን በማስወገድ ሁለቱም ዋሁ እና ዝዊፍት ልዩ የገበያ ቦታዎችን እየቀረጹ እንደሆነ ግልጽ ነው። Kickr Core እና the Hub One በገበያው ውስጥ አብረው ይኖራሉ፣ ይህም በብራንዶቹ መካከል ቀጥተኛ ፉክክር ሳይኖር ለደንበኞች የተለየ አማራጮችን ይሰጣል።
ትብብራቸውን የበለጠ ለማጠናከር፣ ዝዊፍት በድረ-ገፁ ላይ ዋሁ ኪክር ኮርን በመሸጥ በተለያዩ ገበያዎች ላይ ያለውን ተደራሽነት ያሰፋዋል። በአሜሪካ፣ በዩኬ፣ በአውሮፓ ህብረት እና በካናዳ ያሉ ደንበኞች ኪከር ኮርን በZwift's e-commerce platform ላይ እንደሚያገኙ መጠበቅ ይችላሉ፣ በአውስትራሊያ እና በጃፓን ይገኛሉ።
ለማጠቃለል፣ በቅርብ ጊዜ በዋሁ እና በዝዊፍት ቱርቦ አሰልጣኝ ክልሎች ላይ የተደረጉ ማስተካከያዎች አስገራሚ የገበያ ተለዋዋጭነትን ይፈጥራሉ። ሁለቱም ብራንዶች መፈለሳቸውን እና መተባበራቸውን ሲቀጥሉ፣ ብስክሌተኞች የበለጠ በተመጣጣኝ ዋጋ እና በቴክኖሎጂ የላቁ አማራጮችን በመጠቀም የተሻሻለ የቤት ውስጥ የብስክሌት ልምድ ሊጠብቁ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የቱርቦ አሰልጣኞች ምን ምን ናቸው?
ቱርቦ አሰልጣኞች በብስክሌት ነጂዎች መደበኛ ብስክሌታቸውን ወደ ቋሚ የቤት ውስጥ ማሰልጠኛ መሳሪያዎች ለመቀየር የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህ አሰልጣኞች የብስክሌት ነጂዎች የውጪ ግልቢያ ሁኔታዎችን እንዲመስሉ እና በቤት ውስጥ እንዲያሠለጥኑ ያስችላቸዋል።
2. Zwift ምንድን ነው?
Zwift ልዩ የቤት ውስጥ የብስክሌት ልምድን ለማቅረብ ምናባዊ እውነታን እና ባለብዙ ተጫዋች ጨዋታዎችን የሚያዋህድ ታዋቂ የመስመር ላይ የስልጠና መድረክ ነው። በብስክሌት ነጂዎች በምናባዊ አለም ውስጥ እንዲጋልቡ እና ከሌሎች ጋር እንዲወዳደሩ ያስችላቸዋል።
3. Kicker Core ምንድን ነው?
ኪክር ኮር በዋሆ የተሰራ ስማርት አሰልጣኝ ነው። በመንገድ ላይ የማሽከርከር ስሜትን በመድገም ለሳይክል ነጂዎች ተጨባጭ እና መሳጭ የቤት ውስጥ ስልጠና ልምድ ይሰጣል።
4. Hub One ምንድን ነው?
Hub One በዝዊፍት የተሰራ ብልጥ አሰልጣኝ ነው። የፈጠራ የቤት ውስጥ የብስክሌት ምርቶች የዝዊፍት ስብስብ አካል ሲሆን በቤት ውስጥ በሚጋልቡበት ወቅት የመቀያየር ልምድን የሚያጎለብት Cog and Click Kit ን ያሳያል።