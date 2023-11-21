የዞርክን አለም ማሰስ፡ ከ PDP-10 ወደ ብጁ ዚፕ አቀናባሪዎች

እ.ኤ.አ. ከ1977 ጀምሮ ታዋቂው የፅሁፍ ጀብዱ ጨዋታ ዞርክ በመጀመሪያ ለ PDP-10 ኮምፒዩተር እንዳልተፃፈ፣ ይልቁንም እንደ ቨርቹዋል ማሽን ተፈጻሚ መሆኑን ታውቃለህ? ይህ ልዩ አቀራረብ ጨዋታውን በአስተርጓሚ በማስኬድ በተለያዩ የ1980ዎቹ ማሽኖች ላይ እንዲጫወት አስችሎታል።
ወደ አስደናቂው የዞርክ ዓለም ጠለቅ ብለን እንዝለቅ እና በባህላዊ ፈጻሚዎች እና በምናባዊ ማሽን ፈጻሚዎች መካከል ያለውን ልዩነት እንመርምር። ልክ የጃቫ ኮድ ወደ ጃቫ ባይትኮድ እንደተጠናቀረ እና በጃቫ ቨርቹዋል ማሽን ላይ እንደሚሠራ ሁሉ ዞርክም ወደ “Z-machine” የፕሮግራም ፋይሎች ተጠናቅሮ ዚፕ በመባል ይታወቃል። እ.ኤ.አ. በ1990 ጥቅም ላይ ከዋሉት ከPKZIP ፋይሎች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ዚፕ ፋይሎች፣ ከዚያም ለተወሰኑ ማሽኖች በተዘጋጁ ተርጓሚዎች ተፈጸሙ።
የሚገርመው፣ እነዚህን ዚፕ ፋይሎች ለመፍጠር ጥቅም ላይ የዋለው “ዚልች” የተባሉት ማጠናከሪያ ገና አልተለቀቀም፣ ይህም አድናቂዎች ተለዋጭ የግብአት ቋንቋዎችን በመጠቀም ብጁ ዚፕ አቀናባሪዎችን እንዲጽፉ ትቷቸዋል። ይህ የዞርክን ፈጠራ አተረጓጎም እና አዲስ የጨዋታ ልምዶችን መፍጠር አስችሏል።
ዞርክ አንድ አይነት አስተርጓሚ የሚወክል ቢሆንም፣ አንዳንድ የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎች፣ ልክ እንደ በESP32's ROM ውስጥ እንደተደበቀ BASIC፣ ማጠናቀር ሳያስፈልጋቸው በቀጥታ ከምንጩ ኮድ እንደሚተረጎሙ መጥቀስ ተገቢ ነው።
በይነተገናኝ ልቦለድ እና በፅሁፍ ላይ የተመሰረቱ ጀብዱዎች አለም አድናቂዎችን መማረኩን ቀጥሏል፣ ይህም ጨዋታዎችን የተለያዩ የሩጫ እና የትርጓሜ መንገዶችን እንዲያስሱ ያነሳሳቸዋል። የዚፕ ዝርዝር መግለጫዎች እና የዞርክ ቋንቋ ዝርዝር መገኘት ተጫዋቾች የዞርክ ዩኒቨርስን እንደገና እንዲያስቡ እና እንዲያራዝሙ በማድረግ ብጁ ዚፕ አቀናባሪዎችን መንገድ ከፍቷል።
የዞርክ የረዥም ጊዜ ደጋፊም ሆንክ ለፅሁፍ ጀብዱ ዘውግ አዲስ ብትሆን የዚህ ፈጠራ ጨዋታ ዘላቂ ትሩፋት የቴክኖሎጂ ቀጣይ ለውጥ እና የሚያቀርባቸውን የፈጠራ እድሎች ያስታውሰናል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ቨርቹዋል ማሽን የሚተገበረው ምንድነው?
ምናባዊ ማሽን executable በቀጥታ በሃርድዌር ላይ ሳይሆን በቨርቹዋል ማሽን ላይ እንዲሰራ የተቀየሰ የፕሮግራም ፋይል ነው። በፕሮግራሙ እና በስር ሃርድዌር መካከል የአብስትራክሽን ንብርብር በማቅረብ ከመድረክ-ገለልተኛ አፈፃፀም ይፈቅዳል።
በ Zork አውድ ውስጥ የዚፕ ፋይል ምንድን ነው?
በዞርክ አውድ ውስጥ፣ የዚፕ ፋይል የ "Z-machine" ፕሮግራም ፋይልን ያመለክታል። እነዚህ ፋይሎች ለጨዋታው የተዘጋጀውን ኮድ እና ዳታ ይይዛሉ እና ለተወሰኑ ማሽኖች በተዘጋጁ ተርጓሚዎች የተፈጸሙ ናቸው።
የዚልች ማጠናከሪያ ምንድነው?
የዚልች ኮምፕሌተር ዞርክን ወደ ዚፕ ፋይሎች ለማሰባሰብ የሚያገለግል መሳሪያ ነው። በዜድ-ማሽን ምናባዊ አካባቢ ውስጥ ለጨዋታው አፈጻጸም አስፈላጊ መመሪያዎችን ያመነጫል።
ዞርክ በዘመናዊ ስርዓቶች ላይ መጫወት ይቻላል?
አዎን, ለ Z-ማሽን አስተርጓሚዎች እና ብጁ ዚፕ አቀናባሪዎች መገኘት ምስጋና ይግባውና ዞርክ በዘመናዊ ስርዓቶች ላይ መጫወት ይችላል. የተለያዩ emulators እና ወደቦች ተጫዋቾች ሰፊ ክልል ላይ ጨዋታውን እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል.
እንደ ዞርክ ያሉ ሌሎች ጨዋታዎች አሉ?
አዎ፣ ከ Zork ጋር የሚመሳሰሉ ብዙ ጽሑፍ ላይ የተመሰረቱ የጀብዱ ጨዋታዎች አሉ። አንዳንድ ታዋቂ ምሳሌዎች “Adventureland”፣ “Colossal Cave Adventure” እና “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” ያካትታሉ። እነዚህ ጨዋታዎች መሳጭ ታሪኮችን እና እንቆቅልሽ ፈቺ ተሞክሮዎችን ያቀርባሉ።