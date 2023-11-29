ጎግል ክሮም የዜሮ ቀን ተጋላጭነትን ለመቅረፍ የደህንነት ዝመናዎችን ያወጣል።

ጎግል ብዙ ተጋላጭነቶችን ለማስተካከል ለ Chrome አሳሹ የደህንነት ማሻሻያዎችን አውጥቷል፣ የዜሮ ቀን ብዝበዛን ጨምሮ በአስጊ ተዋናዮች ንቁ። ይህ ከፍተኛ-ከባድ ተጋላጭነት፣ እንደ CVE-2023-6345 ክትትል የሚደረግለት፣ በ Skia ውስጥ የሚገኝ የኢንቲጀር የትርፍ ስህተት ነው፣ ክፍት ምንጭ ባለ2D ግራፊክስ ቤተ-መጽሐፍት።
ጉድለቱ የተገኘ እና የተዘገበው ቤኖይት ሰቨንስ እና ክሌመንት ሌሲኝ የጉግል ስጋት ትንተና ቡድን እ.ኤ.አ. ህዳር 24 ቀን 2023 ነው። ጎግል ለCVE-2023-6345 በዱር ውስጥ ብዝበዛ መኖሩን አረጋግጧል ነገር ግን ጥቃቶቹን በተመለከተ ወይም ዝርዝር መረጃ አልሰጠም። የተሳተፉት አስጊ ተዋናዮች.
የሚገርመው ነገር፣ Google በ Skia ውስጥ ተመሳሳይ የኢንቲጀር የትርፍ ተጋላጭነት ሲያጋጥመው ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በኤፕሪል 2023፣ በተመሳሳይ አካል ውስጥ ሌላ ጉድለት (CVE-2023-2136) ተገኝቷል እና በንቃት እንደ ዜሮ-ቀን ጥቅም ላይ ውሏል። CVE-2023-6345 ለቀድሞው ተጋላጭነት እንደ ጠጋኝ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።
በዚህ የቅርብ ጊዜ ዝመና፣ Google ከዓመቱ መጀመሪያ ጀምሮ በ Chrome ውስጥ በአጠቃላይ ስድስት የዜሮ-ቀን ተጋላጭነቶችን አስተናግዷል። ተጠቃሚዎች እራሳቸውን ከሚችሉ አደጋዎች ለመጠበቅ ወደ Chrome ስሪት 119.0.6045.199/.200 ለዊንዶውስ እና 119.0.6045.199 ለ macOS እና ሊኑክስ እንዲያሻሽሉ በጥብቅ ይመከራሉ።
በተጨማሪም፣ እንደ Microsoft Edge፣ Brave፣ Opera እና Vivaldi ያሉ በChromium ላይ የተመሰረቱ አሳሾች ተጠቃሚዎች ልክ እንደተገኙ አስፈላጊዎቹን ጥገናዎች መተግበር አለባቸው።
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የዜሮ ቀን ተጋላጭነት ምንድነው?
የዜሮ ቀን ተጋላጭነት ለሻጩ ወይም ለገንቢው የማይታወቅ የሶፍትዌር ደህንነት ጉድለትን ያመለክታል። ይህ ማለት ጠላፊዎች ጥገና ወይም ፕላስተር ከመገኘቱ በፊት ተጋላጭነቱን ሊጠቀሙበት ይችላሉ፣ ይህም ተጠቃሚዎችን ለአደጋ ይዳርጋል።
የኢንቲጀር የትርፍ ፍሰት ስህተት ምንድን ነው?
የኢንቲጀር የትርፍ ፍሰት ስህተት የሚከሰተው የሂሳብ ስራ ከክልሉ ውጭ የሆነ እሴት ሲያመነጭ ነው + ዩአርኤል ሊወክል በሚችል ቋሚ የቢት ብዛት። ይህ ወደ ያልተጠበቀ ባህሪ ወይም የተትረፈረፈ ፍሰቱ በትክክል ካልተያዘ የደህንነት ተጋላጭነቶችን ሊያስከትል ይችላል።
ራሴን ከዜሮ ቀን ተጋላጭነቶች እንዴት መጠበቅ እችላለሁ?
እራስዎን ከዜሮ-ቀን ተጋላጭነቶች ለመጠበቅ የእርስዎን ሶፍትዌር እና ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የቅርብ ጊዜዎቹን የደህንነት መጠገኛዎች ማዘመን አስፈላጊ ነው። አዘውትረው ዝመናዎችን ይፈትሹ እና እንደተገኙ ይተግብሩ። በተጨማሪም አጠቃላይ የደህንነት ሶፍትዌሮችን መጠቀም እና ደህንነቱ የተጠበቀ የአሰሳ ልምዶችን መለማመድ የብዝበዛ ስጋትን የበለጠ ይቀንሳል።