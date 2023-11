የዜልዳ ደጋፊ የመንግሥቱን እንባ በመጠቀም አስደናቂ የ Godzilla ፊልም ፈጠረ

ጎበዝ አድናቂ እና የፊልም አድናቂ በዘላዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግስቱ እንባ ውስጥ የፈጠራ ድንበሮችን ገፍቶበታል። የትዊተር ተጠቃሚ @sumoguri2323 መንጋጋ የሚወርድ አጭር ፊልም ሙሉ ለሙሉ በጨዋታው ውስጥ ፈጥሯል፣ከታዋቂው Godzilla በስተቀር ማንንም አያሳይም። ይህ አስደናቂ ቪዲዮ የደጋፊውን የጥበብ ችሎታ ያሳያል እና የመንግስቱ እንባዎች መካኒኮች የሚያቀርቡትን ገደብ የለሽ አቅም ያሳያል።

ከፍተኛ ትኩረት ያገኘው ቪዲዮው የዞናይ ቁሳቁሶችን እና መሳሪያዎችን በመጠቀም የ Godzilla አስደሳች መዝናኛን ያሳያል። ካይጁ፣ዞናይ ዚላ ተብሎ የተሰየመው፣በደጋፊው የአልትራሃንድ ችሎታን በመጠቀም በተዋጣለት ሁኔታ ወደ ህይወት እንዲመጣ ተደርጓል። በጥንቃቄ በተመረጡ ሙዚቃዎች እና የድምጽ ውጤቶች፣ Zonai Zilla በሉሬሊን መንደር ሲዘምት እና ጥፋትን ሲተው ታይቷል። ታንኮች ጨካኙን ፍጡር ለመታገል ይሞክራሉ፣ ነገር ግን እሳታማ ባልሆነችው መንደር ላይ እሳት እየዘነበ ጥረታቸው ከንቱ ነው። በዚህ አጭር ፊልም ላይ የሚታየው ፈጠራ፣ ሲኒማቶግራፊ እና አርትዖት በእውነት አስደናቂ ናቸው።

ይህ ለታዋቂው የቶሆ ጎዚላ ፊልሞች ክብር ለካይጁ አድናቂዎች አስደሳች ጊዜ ላይ ይመጣል። በቅርቡ የተለቀቀው የአፕል ቲቪ+ የሞንቴርቨርሰ ተከታታይ ሞናርክ፡ የ Monsters Legacy of Monsters እና በመጪው አለም አቀፍ የ Godzilla Minus One ፕሪሚየር፣ አድናቂዎች በሚቀጥለው አመት Godzilla x Kong: The New Empire መልቀቅን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግስቱ እንባ በበኩሉ በመጪው የጨዋታ ሽልማቶች የአመቱ ምርጥ ጨዋታ እና ምርጥ የድርጊት/አድቬንቸር ጨዋታ እጩዎችን በመቀበል ተገቢውን እውቅና አግኝቷል።

የ @sumoguri2323 ያልተለመደ ፈጠራ በጨዋታ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ፍቅር እና ተሰጥኦ እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል። በመንግስቱ እንባዎች ውስጥ ያለውን ገደብ የለሽ እድሎች ያሳያል እና የጨዋታውን ተረት እና የፈጠራ ችሎታ ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል። አድናቂዎች እና አዲስ መጤዎች በዜልዳ አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ይህን ልዩ Godzilla ፊልም ለመስራት ያደረጉትን አስደናቂ ትጋት እና ችሎታ ማድነቅ ይችላሉ።

ምንጭ፡ IGN

