ጥናት በእንቅልፍ ቆይታ እና በልብ በሽታ ስጋት መካከል ያለውን ግንኙነት አገኘ

ማጠቃለያ፡ በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው በእንቅልፍ ቆይታ እና በልብ በሽታ የመያዝ እድል መካከል ግንኙነት ሊኖር ይችላል። ተመራማሪዎች የአጭር እና ረጅም የእንቅልፍ ጊዜዎች የልብና የደም ሥር (cardiovascular) ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው ጋር የተቆራኙ መሆናቸውን አረጋግጠዋል.
አንድ አዲስ ጥናት እንደሚያሳየው አንድ ግለሰብ የሚያልፈው የእንቅልፍ መጠን በልብ በሽታ የመያዝ እድላቸው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል. በተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደው ጥናቱ በእንቅልፍ ቆይታ እና በልብና የደም ሥር (cardiovascular) ጤና መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት አግኝቷል።
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ጥናቱ እንደሚያሳየው አጭር እና ረዥም የእንቅልፍ ጊዜ ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ነው። በተከታታይ ከስድስት ሰዓት በታች ወይም በአዳር ከስምንት ሰአታት በላይ የሚተኙ ግለሰቦች የልብና የደም ቧንቧ ችግር የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ሆኖ ተገኝቷል።
ጥናቱ ከ10,000 በላይ ተሳታፊዎች የተገኙ መረጃዎችን በመተንተን፣ የእንቅልፍ ሁኔታቸውን እና የልብና የደም ህክምና ጤንነታቸውን በበርካታ አመታት ውስጥ መከታተልን ያካትታል። ግኝቶቹ በተለያዩ የዕድሜ ቡድኖች እና ጾታዎች ላይ ወጥነት ያላቸው ናቸው, ይህም የእንቅልፍ ቆይታ የልብ ጤናን ለመጠበቅ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል.
ከዚህ ማህበር በስተጀርባ ያሉት ትክክለኛ ዘዴዎች የማይታወቁ ቢሆኑም, ጥናቱ እንደሚያመለክተው በቂ ያልሆነ ወይም ከመጠን በላይ እንቅልፍ ማጣት ለልብ ሕመም አደገኛ ሁኔታዎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን አስፈላጊ የፊዚዮሎጂ ሂደቶችን ሊያስተጓጉል ይችላል. ለአዋቂዎች በአዳር ከሰባት እስከ ዘጠኝ ሰአታት ባለው ጊዜ ውስጥ ጥሩ እንቅልፍ ለማግኘት ለግለሰቦች ቅድሚያ መስጠት እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ይሰጣል።
ምንም እንኳን በእንቅልፍ እና በልብ ጤና መካከል ያለውን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ቢያስፈልግ, እነዚህ ግኝቶች የእንቅልፍ ቆይታ በልብ እና የደም ቧንቧ ደህንነት ላይ ያለውን ተጽእኖ ያሳያሉ. የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች እንደ አጠቃላይ የልብ-ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ አካል ጤናማ የእንቅልፍ ልምዶችን የመጠበቅን አስፈላጊነት ያሳስባሉ።