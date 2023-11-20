YouTube በፋየርፎክስ ላይ ቀስ ብሎ መጫን፡ ሆን ተብሎ ነው?

በፋየርፎክስ ማሰሻ ላይ ቀስ ብሎ የሚጫኑ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ብስጭት ተጠቃሚዎች በዩቲዩብ በኩል ሆን ተብሎ የተደረገ ድርጊት እንዲጠረጥሩ አድርጓቸዋል። የመጀመሪያዎቹ ግምቶች በፋየርፎክስ መጨረሻ ላይ የአፈጻጸም እና የሃርድዌር ማሻሻያ ጉዳዮችን ቢጠቁሙም፣ ተጨማሪ ምርመራ ግን የተለየ ታሪክ አሳይቷል።
እንደ ብዙ የተጠቃሚ ሪፖርቶች፣ ችግሩ በዩቲዩብ ፖሊመር ስክሪፕት ኮድ ውስጥ ያለ ይመስላል። Redditor በፋየርፎክስ ላይ የዩቲዩብ ቪዲዮ ሲጭን ሆን ተብሎ የአምስት ሰከንድ መዘግየት የሚያስተዋውቅ የኮድ መስመር አግኝቷል። ይህ መዘግየቱ በተጠቃሚዎች ላይ ብስጭት ከመፍጠር በዘለለ ምንም አይነት ጥቅም የሌለው አይመስልም።
ችግር ያለበት የኮድ መስመር በፖሊመር ስክሪፕት ማገናኛ ውስጥ ሊገኝ ይችላል፡-
`setTimeout(ተግባር() {
ሐ ();
አ.መፍታት (1)
}፣ 5E3)
ይህ ኮድ ተጠቃሚዎች ቪዲዮው ከመጫኑ በፊት ለአምስት ሰከንድ ያህል እንዲቆዩ ያስገድዳቸዋል። ነገር ግን፣ የማስታወቂያ ማገድ ቅጥያ የሆነውን uBlock Originን ሲጠቀሙ ጉዳዩ ይጠፋል። ይህ ግኝት ሆን ተብሎ መዘግየቱ የማስታወቂያ ማገጃዎችን ጥቅም ላይ ለማዋል የተደረገ ዘዴ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አስከትሏል።
እነዚህ ሆን ተብሎ የተደረገ ማበላሸት ሪፖርቶች በቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ውስጥ ታይተው የማይታወቁ አይደሉም። ኩባንያዎች ብዙውን ጊዜ በገበያው ውስጥ ጥሩ ቦታ ለማግኘት በተወዳዳሪ ስልቶች ውስጥ ይሳተፋሉ። መጥፎ ዓላማዎችን በትክክል ማረጋገጥ አስቸጋሪ ቢሆንም እንደዚህ ያሉ ክስተቶች በተጠቃሚዎች መካከል ያለውን ጥርጣሬ እና ጥርጣሬን ያባብሳሉ።
እንደ ኒኦዊን ያሉ የመስመር ላይ ህትመቶች ለሥራቸው በማስታወቂያ ላይ እንደሚተማመኑ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ኒኦዊን ተጠቃሚዎች የማስታወቂያ ማገጃን የሚጠቀሙ ከሆነ ገጻቸውን እንዲመዘገቡ ያበረታታል። በተጨማሪም፣ ማስታወቂያዎችን ሳያዩ ይዘታቸውን መደገፍ ለሚፈልጉ ከማስታወቂያ ነፃ የደንበኝነት ምዝገባ ይሰጣሉ።
እስካሁን ድረስ ዩቲዩብ በነዚህ ክሶች ላይ በይፋ አስተያየት አልሰጠም። ሆን ተብሎም ይሁን አይደለም፣ የአምስት ሰከንድ መዘግየት ጉዳይ አፈጻጸምን ለማመቻቸት፣ የተጠቃሚ መሰረትን ለመጨመር እና ገቢን ለማሳደግ በአሳሽ ኩባንያዎች እና በይዘት አቅራቢዎች መካከል ያለውን የማያቋርጥ ውጊያ ለማስታወስ ያገለግላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የዘገየ የመጫን ችግር የተጠቃሚ ወኪል መቀየሪያን ሳይጠቀም ሊስተካከል ይችላል?
አዎ፣ ሌላው በተጠቃሚዎች የተጠቆመው መፍትሄ uBlock Originን መጫን ነው፣ የማስታወቂያ እገዳ ቅጥያ። uBlock Originን በመጠቀም በፋየርፎክስ ላይ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ቀስ በቀስ የመጫን ችግርን የሚፈታ ይመስላል።
እነዚህን ክሶች በተመለከተ ከዩቲዩብ የወጣ ኦፊሴላዊ መግለጫ አለ?
ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ድረስ ዩቲዩብ በፋየርፎክስ ላይ ሆን ተብሎ የዩቲዩብን መቀዛቀዝ የሚገልጽ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ አስተያየት ወይም መግለጫ አልሰጠም።
በአሳሽ ኩባንያዎች እና በይዘት አቅራቢዎች መካከል ሆን ተብሎ የአፈጻጸም ጉዳዮች የተለመዱ ናቸው?
በቴክኖሎጂው ኢንዱስትሪ ውስጥ የውድድር ዘዴዎች ብዙም ያልተለመዱ መሆናቸውን የሚያመላክት ሆን ተብሎ የአፈጻጸም ጉዳዮች አሉ የሚሉ ውንጀላዎች ከዚህ ቀደም ሲነሱ ነበር። ኩባንያዎች በገበያ ውስጥ ጥቅም ለማግኘት ወይም የራሳቸውን ምርት ወይም አገልግሎት ለማስተዋወቅ የተለያዩ ስልቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ።