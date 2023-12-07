አዲስ ምርምር በአንድሮይድ አውቶሞቢል ውስጥ ተጋላጭነትን አገኘ

በ IIIT ሃይደራባድ በተመራማሪዎች የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት የአንድሮይድ መተግበሪያዎች በራስ-ሙላ ተግባር ላይ ከፍተኛ ተጋላጭነትን አሳይቷል። “AutoSpill” የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ተጋላጭነት አንድሮይድ ደህንነቱ የተጠበቀ ራስ-ሙላ ዘዴን በማለፍ የተጠቃሚዎችን የተቀመጡ ምስክርነቶችን ከሞባይል ይለፍ ቃል አስተዳዳሪዎች ሳያውቅ ሊያጋልጥ ይችላል።
ተመራማሪዎቹ አንድሮይድ መተግበሪያ በዌብ ቪው ውስጥ የመግቢያ ገጹን ሲጭን የይለፍ ቃል አስተዳዳሪዎች የተጠቃሚውን የመግቢያ መረጃ የት እንደሚያከማቹ ግራ ሊጋቡ እንደሚችሉ ደርሰውበታል፣ ይህም ምስክርነታቸውን ለታችኛው መተግበሪያ ቤተኛ መስኮች ሊያጋልጡ ይችላሉ። WebView፣ ከGoogle ቀድሞ የተጫነ ሞተር፣ ገንቢዎች የድር ይዘትን በመተግበሪያዎች ውስጥ እንዲያሳዩ ያስችላቸዋል፣ እና ይህ በራስ የመሙላት ጥያቄን ያስነሳል።
ለምሳሌ “በGoogle ወይም Facebook በኩል መግባት” የሚለውን አማራጭ ተጠቅመህ በሞባይል መሳሪያህ ላይ ወደምትወደው የሙዚቃ መተግበሪያ እየገባህ እንደሆነ አስብ። መተግበሪያው በድር እይታው ውስጥ የጎግል ወይም የፌስቡክ መግቢያ ገጽ ይከፍታል። ነገር ግን፣ የይለፍ ቃል አቀናባሪው ምስክርነቱን በራስ-ሰር ሲሞላቸው፣ በስህተት ከታሰበው ድረ-ገጽ ይልቅ ለቤዝ መተግበሪያ ሊያጋልጣቸው ይችላል።
የዚህ የተጋላጭነት መዘዝ ከፍተኛ ነው፣በተለይም የመሠረት መተግበሪያው ተንኮል አዘል ከሆነ። ተጠቃሚዎች እንደ ጎግል ወይም ፌስቡክ ባሉ የሶስተኛ ወገን ድረ-ገጽ እንዲገቡ የሚገፋፋ ማንኛውም ተንኮል አዘል መተግበሪያ በራስ-ሰር ሚስጥራዊነት ያለው መረጃ ማግኘት ይችላል።
ተመራማሪዎቹ 1Password፣ LastPass፣ Keeper እና Enpassን ጨምሮ ታዋቂ የይለፍ ቃል አስተዳዳሪዎችን በተዘመኑ አንድሮይድ መሳሪያዎች ላይ ሞክረው አብዛኛዎቹ መተግበሪያዎች የጃቫ ስክሪፕት መርፌ ቢሰናከሉም እንኳ ለምስክርነት ፍሰት ተጋላጭ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ጃቫ ስክሪፕት መርፌ ሲነቃ ሁሉም የይለፍ ቃል አስተዳዳሪዎች ለAutoSpill ተጋላጭነት የተጋለጡ ነበሩ።
ተመራማሪዎቹ ጉግልን እና የተጎዱትን የይለፍ ቃል አስተዳዳሪዎች ስህተቱን ወዲያውኑ አሳውቀዋል። እንደ 1Password ያሉ አንዳንድ ኩባንያዎች ጉዳዩን ተቀብለው ተጋላጭነቱን ለመቅረፍ በንቃት እየሰሩ ነው። ሌሎች፣ እንደ Keeper፣ የተጋላጭነቱን መኖር ከማረጋገጡ በፊት ተጨማሪ ማስረጃ ጠይቀዋል።
LastPass ተጠቃሚዎችን ስለዚህ ብዝበዛ ለማስጠንቀቅ የመቀነስ ስትራቴጂን አስቀድሞ ተግባራዊ ሲያደርግ፣ የበለጠ መረጃ ሰጭ የቃላት አገባብ ለመስጠት ብቅ ባይ ማስጠንቀቂያቸውን አዘምነዋል።
የ IIIT ሃይደራባድ ተመራማሪዎች ምርመራቸውን ቀጥለዋል እና አጥቂ ምስክርነቶችን ከመተግበሪያው ወደ ዌብ ቪው ሊያወጣ የሚችልበትን ሁኔታ በማሰስ ላይ ናቸው። በተጨማሪም ይህ ተጋላጭነት በ iOS ላይ ሊደገም ይችል እንደሆነ እያጠኑ ነው።