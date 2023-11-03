የወደፊቱ የህንድ ስልጣኔ በህይወት ይመጣል፡ ኢንደስ ባትል ሮያል በፎርትኒት ውስጥ ተጀመረ

በአለም ዙሪያ ያሉ የፎርትኒት ተጫዋቾች በህንድ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው የሮያል ጨዋታ በሆነው በህንድ ውስጥ ግልፅ በሆነው የኢንዱስ ግዛት ውስጥ እራሳቸውን ሲያጠልቁ አስደናቂ አዲስ ጀብዱ ሊጀምሩ ነው። በፑን ላይ ባደረገው ስቱዲዮ ሱፐርጋሚንግ የተሰራው ኢንዱስ ከህንድ ስልጣኔ መነሳሻን ይወስዳል፣ተጫዋቾቹ እንደሌሎች የመድረክ አቋራጭ ተሞክሮዎችን ይሰጣል።
በፎርትኒት ውስጥ ያለው ኢንደስ በቀላሉ ወደብ አይደለም ነገር ግን ለየት ያለ ራሱን የቻለ ልምድ ለ macOS እና ፒሲ ተጠቃሚዎች ብቻ የተቀየሰ ነው። ተጫዋቾቹ ኮስሚየም በተባለው ኃይለኛ ግብአት ላይ ያተኮረውን ማራኪ የማሸነፍ ሁኔታን በማሳየት ሙሉው የኢንዱስ አጨዋወት ውስጥ እንዲሳተፉ መጠበቅ ይችላሉ። ይህንን ሃብት በካርታው ላይ ማስጠበቅ ለድል ቁልፍ ይሆናል፣አስደሳች ስልቶችን እና ከፍተኛ ጨዋታን ይከፍታል።
በፎርቲኒት ውስጥ ለኢንዱስ ይፋዊ የተለቀቀበት ቀን ባይገለጽም፣ የጨዋታ አድናቂዎች በበዓል ሰሞን ራሱን የቻለ የኢንደስ ፍልሚያ ሮያልን አንድሮይድ ዝግ የቅድመ-ይሁንታ ማስጀመርን መገመት ይችላሉ። ጨዋታው በፕሌይ ስቶር ላይ ለቅድመ-ምዝገባ ክፍት ነው እና አስደናቂ 5 ሚሊዮን ቅድመ-ምዝገባዎችን ሰብስቧል።
ለማድመቅ የሚገርመው ገጽታ የኢንዱስ ይዘት ለፎርትኒት የተዘጋጀው በሚያስደንቅ የ27 ቀናት ጊዜ ውስጥ በሚያስደንቅ የሁለት ሴት ቡድን መሆኑ ነው። በጨዋታ ልማት ውስጥ የቀደመ ልምድ ባይኖራቸውም፣ ማራኪ እና መሳጭ ተሞክሮን ለመፍጠር የEpic Games' Unreal Editor for Fortnite (UEFN) በተሳካ ሁኔታ ተጠቅመዋል። ይህ ውህደት ሱፐርጋሚንግ ከውጫዊ ታዳሚዎች ጠቃሚ አስተያየቶችን ለመሰብሰብ እንደ መሞከሪያ ቦታ ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም የኢንዱስ ይፋዊ ስራ ለመጀመር ሲዘጋጁ የጨዋታ ልምዳቸውን እንዲያጠሩ ያስችላቸዋል።
ኢንደስ ባትል ሮያል ሞባይል ከጥንታዊው ኢንደስ ሸለቆ ዳራ ጋር የወደፊቱን ጊዜያዊ አካላት ውህደት የሚያገለግል በጣም ከሚጠበቁት “በህንድ ውስጥ-የተሰራ” ጨዋታዎች አንዱ ነው። ያለፈውን እና የወደፊቱን በማዋሃድ ኢንዱስ እንደ ራና፣ ሰር ታጅ፣ አርያ እና አድያ ያሉ ገፀ-ባህሪያትን ያስተዋውቃል—በያክሻ ዘር ተመስጦ እና በኢንዱስ አለም ውስጥ ተረት ዎከርስ በመባል ይታወቃሉ። ኃያል የሆነውን የቫንቴጅ አነጣጥሮ ተኳሽ ጠመንጃ፣ A27 አንበጣ እና ኤስኤፍአር-4 ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ የውጤት ጠመንጃን ጨምሮ የወደፊቱን ጊዜ የሚያሳዩ የጦር መሳሪያዎችን እያስታጠቁ ህንድ ሰፊ የሆነ ምስል የሚያቀርብ ቪርሎክ የተባለውን የጨዋታውን ማራኪ ካርታ ያስሱ። ኢንደስ ተጫዋቾቹን በአስደሳች የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ልምዳቸውን ለግል እንዲያበጁ እየጋበዘ ከብዙ አይነት የአንድሮይድ እና አይኦኤስ ስማርት ስልኮች ጋር ተኳሃኝ ነው።
ልዩ የሆነውን የኢንዱስ አለምን በማሰስ ከአለም አቀፉ የፎርትኒት ማህበረሰብ ጋር ስትቀላቀል አስደሳች ጉዞ ለመጀመር ተዘጋጅ። ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ እና ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ለጨዋታ ልምድ ይዘጋጁ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ኢንደስ በየትኛው መድረኮች ላይ ይገኛል?
ኢንደስ በማክሮስ፣ ፒሲ፣ አንድሮይድ እና አይኦኤስ መድረኮች ላይ ይገኛል።
2. በፎርትኒት ውስጥ የኢንዱስ ይፋዊ ልቀት መቼ ነው የሚካሄደው?
በፎርትኒት ውስጥ ለኢንዱስ የሚለቀቅበት ቀን እስካሁን አልተገለጸም። ነገር ግን፣ በበዓል ሰሞን አንድሮይድ ዝግ የቅድመ-ይሁንታ ማስጀመሪያ ይጠበቃል።
3. ኢንደስን ያቋቋመው ማን ነው?
ኢንደስ የተገነባው በፑን ላይ የተመሰረተ ስቱዲዮ በሱፐርጋሚንግ ነው።
4. በፕሌይ ስቶር ላይ ለኢንዱስ ቅድሚያ መመዝገብ እችላለሁ?
አዎ፣ ጨዋታው በአሁኑ ጊዜ በፕሌይ ስቶር ላይ ለቅድመ-ምዝገባ ክፍት ነው።
5. ኢንደስ እስካሁን ስንት ቅድመ-ምዝገባዎችን ሰብስቧል?
ኢንደስ ከ5 ሚሊዮን በላይ ቅድመ-ምዝገባዎችን ተቀብሏል።