በ WarioWare™ ይሂዱ፡ ይውሰዱት! በኔንቲዶ ቀይር

ሁሉንም ተጫዋቾች በመጥራት! ኔንቲዶ ስዊች አሁን በጣም የሚጠበቀውን WarioWare™ አውጥቷል፡ አንቀሳቅስ! ጨዋታው፣ እና የጆይ-ኮን ተቆጣጣሪዎችዎን ለመያዝ እና ለመንቀጥቀጥ፣ ለመምታት፣ ለመደነስ፣ ለመወዛወዝ እና ከ200 በላይ በሚሆኑ መብረቅ ፈጣን ማይክሮጌሞች ውስጥ ለመርገጥ ለመዘጋጀት ጊዜው አሁን ነው። የአስቂኝ እና ፈጣን ሚኒ ጨዋታዎች ደጋፊ ከሆኑ ይህ ሲጠብቁት የነበረው ጨዋታ ነው!
በ WarioWare™: አንቀሳቅስ!፣ ቀርከሃ ሲቆርጡ፣ ከእስር ቤት ሲወጡ፣ የላሶ ዶሮዎችን እና ሌሎችንም ሲያደርጉ እራስዎን በአስቂኝ እንቅስቃሴዎች አለም ውስጥ ገብተው ያገኙታል። ነገር ግን ስለ ዋሪዮ እና የማይክሮጋሜ አንቲክስ ካላወቁ አይጨነቁ፣ እነዚህ ሚኒ ጨዋታዎች የሚቆዩት ለጥቂት ሰኮንዶች ብቻ ነው፣ ስለዚህ እርስዎ በፍጥነት ይዘጋሉ።
ከጨዋታው ልዩ ባህሪያት አንዱ የተለያዩ "ቅጾችን" ወይም አቀማመጥን የመምታት ችሎታ ነው. በBa-KAW መልክ እንደ ዶሮ እየቆላምክ ወይም ድንቅ የፋሽንስታ አቀማመጥ እያስመሰልክ፣ እያንዳንዱ ማይክሮጋሜ ሰውነቶን ወደ ተለያዩ ቦታዎች እንዲያንቀሳቅስ ይፈልግብሃል። በእያንዳንዱ ፈተና ውስጥ ስኬታማ ለመሆን ቅፅዎን በፍጥነት ስለማግኘት እና ስለማጥራት ነው።
የታሪክ ሁነታ ተከታታይ መብረቅ ፈጣን ማይክሮጌሞችን በማጠናቀቅ ዋሪዮን ከዉድስ ጠባቂዎች እንዲያመልጥ ይፈቅድልዎታል። እና አንዳንድ ባለብዙ-ተጫዋች ደስታን እየፈለጉ ከሆነ፣ የድግስ ሁኔታ 2-4 ተጫዋቾች በድርጊቱ ውስጥ እንዲቀላቀሉ ያስችላቸዋል። ሳቅ በሚገባቸው ውድድሮች ከጓደኞችዎ ጋር ይወዳደሩ እና በሜዱሳ ሳይያዙ ግቡ ላይ ለመድረስ ይሞክሩ ወይም ወደ Wario የራሱ የዳይ ቦርድ ጨዋታ ውስጥ ይግቡ።
ለኔንቲዶ ቀይር ኦንላይን አባላት፣ የበለጠ መልካም ዜና አለ። ጥንድ ኔንቲዶ ቀይር ጨዋታ ቫውቸሮችን መግዛት እና WarioWare™ ለማግኘት አንዱን መጠቀም ይችላሉ፡ ይውሰዱት! ይህ አቅርቦት የተወሰነ ገንዘብ እንዲያጠራቅሙ ይፈቅድልዎታል፣ በተለይም ሁለት ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ጨዋታዎች በቫውቸሮችዎ ለማስመለስ ከመረጡ።
ስለዚህ፣ መቆጣጠሪያዎን አጥብቀው ይያዙ፣ በዙሪያዎ ያለውን ክፍል ያፅዱ እና በ WarioWare™ ፍንዳታ ለማድረግ ይዘጋጁ፡ ይውሰዱት! በኔንቲዶ ቀይር። ገራሚ እና ፈጣን የማይክሮ ጨዋታዎችን አለም ለመቀበል ጊዜው አሁን ነው!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ማይክሮ ጨዋታዎች ምንድን ናቸው?
የማይክሮ ጨዋታዎች አጫጭር፣ ፈጣን ፍጥነት ያላቸው ሚኒ-ጨዋታዎች በተለምዶ ለጥቂት ሰከንዶች የሚቆዩ ናቸው። በ WarioWare™: አንቀሳቅስ!፣ የተለያዩ ድርጊቶችን እና እንቅስቃሴዎችን እንዲያደርጉ የሚጠይቁ ከ200 በላይ ማይክሮ ጨዋታዎችን ያገኛሉ።
2. WarioWare™ መጫወት እችላለሁ፡ ይውሰዱት! ከጓደኞች ጋር?
በፍፁም! WarioWare™: ይውሰዱት! ከ2-4 ተጫዋቾች ጋር መጫወት የሚችሉበት ባለብዙ ተጫዋች ሁነታዎችን ያቀርባል። ጓደኞችዎን ይቀላቀሉ እና በድግስ ሁኔታ ውስጥ ለሳቅ የሚገባ ውድድር ይኑርዎት።
3. WarioWare™ በመግዛት ገንዘብ መቆጠብ የምችለው እንዴት ነው፡ ይውሰዱት!?
የኒንቴንዶ ስዊች ኦንላይን አባል ከሆኑ፣ WarioWare™: አንቀሳቅስ! ይህ አቅርቦት የተወሰነ ገንዘብ እንዲያጠራቅሙ ይፈቅድልዎታል፣ በተለይም ሁለት ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ጨዋታዎች በቫውቸሮችዎ ለማስመለስ ከመረጡ።
4. የኒንቴንዶ ቀይር ጨዋታ ቫውቸሮችን ለመውሰድ የጊዜ ገደብ አለ?
አዎ፣ የኔንቲዶ ቀይር ጨዋታ ቫውቸሮች ከተገዙበት ቀን ጀምሮ ባሉት 12 ወራት ውስጥ ማስመለስ አለባቸው። ጊዜው ከማለፉ በፊት እነሱን ማስመለስዎን ያረጋግጡ።
ምንጮች:
- ኔንቲዶ ቀይር ድር ጣቢያ: www.nintendo.com