የሶሎ ጨዋታ አዲስ ዘመን፡ AI Twister እና Pictionaryን ይወስድበታል።

ለበዓሉ ሰሞን በትዊስተር እና ፓይክሽነሪ አስደናቂ ለውጥ በማድረግ አዲስ የብቸኝነት ጨዋታ ዘመን አስመዝግበዋል። በጨዋታ ጠረጴዛ ዙሪያ ጓደኞችን እና ቤተሰብን የመሰብሰብ ጊዜ አልፏል; አሁን ተጫዋቾቹ ከአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ተቃዋሚዎች ጋር መወዳደር ይችላሉ።
በእንደገና በተፈለሰፈው Pictionary vs AI እና Twister Air ውስጥ፣ ተጫዋቾች የሰው ተቃዋሚዎችን ፍላጎት በማስወገድ በ AI-የተጎለበተ ሶፍትዌር ላይ አስደሳች የሆነ ጨዋታ መጫወት ይችላሉ። በ23.99 ፓውንድ የሚገኝ ሥዕላዊ እና AI፣ ሥዕሎችን የመለየት ባህላዊ ግምት በ AI ችሎታ ይተካል። ሶፍትዌሩ ምስሉን ይቃኛል እና ከሰፊ የመስመር ላይ ምስል ዳታቤዝ ጋር ያወዳድራል። ተጫዋቾች ሶፍትዌሩ በትክክል ስዕሉን ይለይ እንደሆነ ላይ ውርርድ ያደርጋሉ፣ ለትክክለኛ ትንበያ ነጥቦችን ያገኛሉ። አፀያፊ ምስሎች ወይም ቃላት በጥንቃቄ ተጣርተዋል፣ ይህም ለቤተሰብ ተስማሚ የሆነ ተሞክሮን ያረጋግጣል።
Twister Air፣ በ £24.99 የሚሸጥ፣ ተጫዋቾቹ ወደ ስማርት መሳሪያዎቻቸው ማውረድ ያለባቸውን መተግበሪያ ያስተዋውቃል። በቀለማት ያሸበረቁ የእንቅስቃሴ ዳሳሽ ባንዶች ከእጃቸው እና ከቁርጭምጭሚታቸው ጋር ተያይዘዋል። እጆቻቸውንና እግሮቻቸውን በማወዛወዝ ተጫዋቾች በስክሪኑ ላይ ከሚታየው ባለቀለም ነጠብጣቦች ጋር መመሳሰል አለባቸው። ይህ በሚታወቀው ጨዋታ ላይ ያለው ልብ ወለድ ተለዋዋጭ እና አሳታፊ የብቸኝነት ተሞክሮ ይሰጣል።
የ DreamToys መራጭ ኮሚቴ ሊቀመንበር ፖል ሪደር የኤአይ ቴክኖሎጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ መጫወቻዎች የሚዋሃድበትን ጊዜ ይተነብያል። የ AI መጫወቻዎች በአሁኑ ጊዜ የገበያውን 1% ብቻ ሲይዙ, የቴክኖሎጂ እድገቶች ለኢንዱስትሪው አዳዲስ እድሎችን እየከፈቱ ነው. እንደ አንባቢ ገለጻ፣ ቴክኖሎጂ እንደ የጊዜ ተግባራት፣ የብርሃን እና የድምፅ ውጤቶች እና የድምጽ ለይቶ ማወቂያን የመሳሰሉ አካላትን ለማካተት ተሻሽሏል። ህፃናት ስማርት ፎን እና ታብሌቶችን በብዛት ማግኘት ሲችሉ የአሻንጉሊት እና የቴክኖሎጂ ውህደት የተለመደ እየሆነ መጥቷል።
የአሻንጉሊት ኢንዱስትሪ AIን ሲቀበል፣ አምራቾች የህጻናትን ደህንነት የማረጋገጥ ፈተና ይገጥማቸዋል። የ UK Toys for Circana ዋና ዳይሬክተር ሜሊሳ ሲሞንድስ የኤአይ ቴክኖሎጂን ማስተዋወቅ በባህላዊ የቤተሰብ ጨዋታዎች ውስጥ የሰዎችን ግንኙነት እንደማይጎዳ ለተጠቃሚዎች ያረጋግጥላቸዋል። AI በእውነቱ የጨዋታውን ልምድ እንደሚያሳድግ እና ብዙ ሰዎችን እንዲጫወቱ እንደሚያደርግ ታምናለች።
በAI-powered Twister እና Pictionary መለቀቅ፣ ብቸኛ የጨዋታ አዲስ ማዕበል መጥቷል። ክላሲክ የቦርድ ጨዋታዎች ሁል ጊዜ ቦታቸው ቢኖራቸውም፣ የ AI እና ባህላዊ ጨዋታ ጥምረት ለእነዚህ ተወዳጅ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች አዲስ እና አስደሳች ገጽታን ያስተዋውቃል።
በየጥ
1. አሁንም ከጓደኞች እና ቤተሰብ ጋር Twister እና Pictionary መጫወት እችላለሁ?
በፍፁም! የTwister እና Pictionary የ AI ስሪቶች ብቸኛ የጨዋታ አማራጮችን ይሰጣሉ ነገርግን ከሌሎች ጋር የመጫወት ምርጫን አያስወግዱትም። አሁንም እንደሚያደርጉት እነዚህን ጨዋታዎች ከጓደኞችዎ እና ከቤተሰብዎ ጋር መደሰት ይችላሉ።
2. አፀያፊ ምስሎች ወይም ቃላቶች በ AI የሥዕላዊ መግለጫ ስሪቶች ውስጥ ተጣርተዋል?
አዎ፣ በ Pictionary vs AI ውስጥ ያለው AI ሶፍትዌር አፀያፊ ምስሎች ወይም ቃላት እንደማይታወቁ ያረጋግጣል። ትኩረቱ ለቤተሰብ ተስማሚ እና ሁሉን ያካተተ የጨዋታ ልምድን መጠበቅ ላይ ነው።
3. የ AI ቴክኖሎጂ ባህላዊ መጫወቻዎችን እና ጨዋታዎችን ይተካዋል?
የአይአይ ቴክኖሎጂ ለአሻንጉሊት ኢንዱስትሪው አስደሳች ነገር ነው፣ ነገር ግን ባህላዊ አሻንጉሊቶችን እና ጨዋታዎችን ሙሉ በሙሉ አይተካም። ክላሲክ የቦርድ ጨዋታዎች እና መጫወቻዎች ቦታቸውን ይቀጥላሉ፣ የ AI ውህደቶች ለተጫዋቾች አዲስ እና አዳዲስ ተሞክሮዎችን ይሰጣሉ።
ምንጮች፡ ቴሌግራፍ (telegraph.co.uk)