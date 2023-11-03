በትንሹ የአካል ብቃት ያግኙ፡ Garmin Vivoactive 4S በአማዞን ላይ የተሰረቀ ነው።

የኪስ ቦርሳዎን ሳይጨርሱ የእርስዎን የጤና እና የአካል ብቃት መለኪያዎች የሚከታተል ስማርት ሰዓት ይፈልጋሉ? አሁን በአማዞን ላይ በአስደናቂ የ 4% ቅናሽ ከሚገኘው Garmin Vivoactive 55S የበለጠ አትመልከቱ። በ$329.99 መደበኛ ዋጋ ይህ ጂፒኤስ ስማርት ሰዓት በአሁኑ ጊዜ የተሰረቀ ሲሆን ይህም ቁጠባ 180 ዶላር ነው።
Garmin Vivoactive 4S እንደ ከፍተኛ የመስመር ላይ የአካል ብቃት መከታተያ ወይም ስማርት ሰዓት ተደርጎ ሊወሰድ ባይችልም፣ አንድ የተለየ ባህሪ አለው - ልዩ የባትሪ ህይወት። እንደሌሎች ተለባሾች በየቀኑ ባትሪ መሙላት ከሚያስፈልጋቸው ተለባሾች በተለየ ይህ መሳሪያ በክፍያዎች መካከል ለአንድ ሳምንት ያህል ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ መሳሪያዎን ያለማቋረጥ መሰካት ከደከመዎት Garmin Vivoactive 4S ፍፁም መፍትሄ ሊሆን ይችላል።
ትንሽ ጊዜ ያለፈበት ስማርት ሰዓት ስለመግዛት የሚያቅማሙ ከሆነ፣ አይጨነቁ። መጪው የበዓል ግብይት ወቅት በቅርብ ርቀት ላይ ነው፣ እና በአዳዲስ ተለባሾች ላይ ጥሩ ቅናሾችን እንደሚያገኙ መጠበቅ ይችላሉ። ነገር ግን፣ የጥቁር አርብ መጀመሪያ በስማርት ሰዓቶች ላይ የሚደረጉ ቅናሾች በመስመር ላይ ብቅ ማለት ስለጀመሩ መጠበቅ አያስፈልገዎትም። ከ$150 በታች በሆነ ዋጋ ከሁለቱም አንድሮይድ እና አይኦኤስ መሳሪያዎች ጋር ያለምንም እንከን በሚሰሩ ከበርካታ ዳሳሾች ጋር የሚያምር እና የሚሰራ ተለባሽ ባለቤት መሆን ይችላሉ።
የጋርሚን ቪቮአክቲቭ 4S ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ ሰፊ የጤና እና ደህንነትን የመከታተል ችሎታዎች ናቸው። ቀኑን ሙሉ የእጅ አንጓ ላይ የተመሰረተ የልብ ምት መከታተያ፣ እንዲሁም ስለ ጉልበትዎ ደረጃዎች፣ እርጥበት እና እንዲሁም የPulse Ox መለኪያዎች ግንዛቤዎችን ያቀርባል። በዛ ላይ ሙዚቃን በቀጥታ ወደ ሰዓቱ ማውረድ እና በጉዞ ላይ በሚወዷቸው ዜማዎች ይደሰቱ።
እስከ አንድ ሳምንት ባለው የባትሪ ዕድሜ፣ Garmin Vivoactive 4S ለሁሉም ጀብዱዎችዎ እና ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችዎ አስደናቂ ጓደኛ ነው። በገበያ ላይ ካሉ በጣም የላቁ መሣሪያዎች ከባድ ፉክክር ሊገጥመው ቢችልም፣ አሁን ያለው ቅናሽ በተለይ አንዳንድ ከባድ ገንዘብ ለመቆጠብ ለሚፈልጉ ተወዳዳሪ ያደርገዋል።
ታዲያ ለምን ጠብቅ? በጋርሚን ቪቮአክቲቭ 4S ላይ ይህን አስደናቂ ስምምነት ከመጥፋቱ በፊት ይጠቀሙበት እና ባንኩን ሳያቋርጡ የአካል ብቃት ጉዞዎን ይጀምሩ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. Garmin Vivoactive 4S ጂፒኤስ አለው?
- አዎ, Garmin Vivoactive 4S ከቤት ውጭ እንቅስቃሴዎችዎን እና መንገዶችዎን በትክክል ለመከታተል አብሮ ከተሰራ ጂፒኤስ ጋር አብሮ ይመጣል።
2. Garmin Vivoactive 4S በኔ አይፎን መጠቀም እችላለሁ?
- በፍጹም! Garmin Vivoactive 4S ከሁለቱም አንድሮይድ እና አይኦኤስ መሳሪያዎች ጋር ተኳሃኝ ነው ያለምንም እንከን የለሽ ግንኙነት።
3. ባትሪው በ Garmin Vivoactive 4S ላይ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
– Garmin Vivoactive 4S እንደ አጠቃቀሙ ላይ በመመስረት እስከ አንድ ሳምንት የሚደርስ አስደናቂ የባትሪ ህይወት ይመካል።
4. Garmin Vivoactive 4S ምን ዓይነት የጤና መለኪያዎችን መከታተል ይችላል?
- Garmin Vivoactive 4S የእጅ አንጓ ላይ የተመሰረተ የልብ ምት መከታተያ፣ የሃይል እና የእርጥበት መጠን እና የPulse Ox መለኪያዎችን ጨምሮ የተለያዩ የጤና እና የጤንነት ክትትል ባህሪያትን ያቀርባል።
5. በ Garmin Vivoactive 4S ላይ ሙዚቃ ማዳመጥ እችላለሁ?
- አዎ ፣ ሙዚቃን በቀጥታ ወደ Garmin Vivoactive 4S ማውረድ እና በጉዞ ላይ እያሉ ተወዳጅ አጫዋች ዝርዝሮችን ማዳመጥ ይችላሉ።